Top.Mail.Ru
Уровень алюминиевый, 1800 мм, 2 глазка, линейка Sparta (35118) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Уровень алюминиевый, 1800 мм, 2 глазка, линейка Sparta (35118)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Уровень алюминиевый, 1800 мм, 2 глазка, линейка Sparta (35118) - фото 1
Уровень алюминиевый, 1800 мм, 2 глазка, линейка Sparta (35118) - фото 2
Уровень алюминиевый, 1800 мм, 2 глазка, линейка Sparta (35118) - фото 3
Уровень алюминиевый, 1800 мм, 2 глазка, линейка Sparta (35118) - фото 4
Уровень алюминиевый, 1800 мм, 2 глазка, линейка Sparta (35118) - фото 5
Уровень алюминиевый, 1800 мм, 2 глазка, линейка Sparta (35118) - фото 6
Уровень алюминиевый, 1800 мм, 2 глазка, линейка Sparta (35118) - фото 7
Уровень алюминиевый, 1800 мм, 2 глазка, линейка Sparta (35118) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Уровень
  • Уровень алюминиевый, 1800 мм, 2 глазка, линейка Sparta (35118) - фото 1
  • Уровень алюминиевый, 1800 мм, 2 глазка, линейка Sparta (35118) - фото 2
  • Уровень алюминиевый, 1800 мм, 2 глазка, линейка Sparta (35118) - фото 3
  • Уровень алюминиевый, 1800 мм, 2 глазка, линейка Sparta (35118) - фото 4
  • Уровень алюминиевый, 1800 мм, 2 глазка, линейка Sparta (35118) - фото 5
  • Уровень алюминиевый, 1800 мм, 2 глазка, линейка Sparta (35118) - фото 6
  • Уровень алюминиевый, 1800 мм, 2 глазка, линейка Sparta (35118) - фото 7
  • Уровень алюминиевый, 1800 мм, 2 глазка, линейка Sparta (35118) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
450 руб. 
Начислим 45 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 652824
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Уровень алюминиевый, 1800 мм, 2 глазка, линейка Sparta (35118)
450 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sparta
Тип товара
Уровень
Комплектация
Уровень - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.8х0.05х0.02
Вес, кг.
1.1

Описание товара Уровень алюминиевый, 1800 мм, 2 глазка, линейка Sparta (35118)

Алюминиевый уровень Sparta 35118 длиной 1800 мм, с 2 глазками и линейкой, рассчитан на применение в быту и в производственных условиях. Он поможет добиться точного выстраивания разметочных линий для последующей установки конструкций, полок, укладки облицовочных материалов и т.д. Две пузырьковые ампулы обеспечивают точный контроль отклонений поверхностей от горизонтальной и вертикальной плоскостей.,Для определения отклонения вертикали 90 градусов необходимо использовать пузырьковую ампулу только в верхнем положении уровня. Только базовая поверхность является рабочей (противоположная ампуле 180 градусов).

Преимущества

  • Анодированный алюминиевый профиль, из которого выполнен уровень, отличается прочностью и антикоррозионными свойствами.
  • На корпусе имеется шкала, позволяющая осуществлять линейные измерения.
  • Благодаря отверстию в корпусе инструмент можно хранить в подвешенном виде.

Отзывы о товаре Уровень алюминиевый, 1800 мм, 2 глазка, линейка Sparta (35118)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Sparta
Тип товара
Уровень
Комплектация
Уровень - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Алюминиевый уровень Sparta 35118 длиной 1800 мм, с 2 глазками и линейкой, рассчитан на применение в быту и в производственных условиях. Он поможет добиться точного выстраивания разметочных линий для последующей установки конструкций, полок, укладки облицовочных материалов и т.д. Две пузырьковые ампулы обеспечивают точный контроль отклонений поверхностей от горизонтальной и вертикальной плоскостей.,Для определения отклонения вертикали 90 градусов необходимо использовать пузырьковую ампулу только в верхнем положении уровня. Только базовая поверхность является рабочей (противоположная ампуле 180 градусов).

Преимущества

  • Анодированный алюминиевый профиль, из которого выполнен уровень, отличается прочностью и антикоррозионными свойствами.
  • На корпусе имеется шкала, позволяющая осуществлять линейные измерения.
  • Благодаря отверстию в корпусе инструмент можно хранить в подвешенном виде.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уровень алюминиевый, 1800 мм, 2 глазка, линейка Sparta (35118) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 450 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...