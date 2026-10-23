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Уровень алюминиевый, 1200 мм, фрезерованный, 3 глазка, магнитный Gross купить с доставкой в Москве
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Уровень алюминиевый, 1200 мм, фрезерованный, 3 глазка, магнитный Gross

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Уровень алюминиевый, 1200 мм, фрезерованный, 3 глазка, магнитный// Gross - фото 1
Уровень алюминиевый, 1200 мм, фрезерованный, 3 глазка, магнитный// Gross - фото 2
Уровень алюминиевый, 1200 мм, фрезерованный, 3 глазка, магнитный// Gross - фото 3
Уровень алюминиевый, 1200 мм, фрезерованный, 3 глазка, магнитный// Gross - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Уровень
  • Уровень алюминиевый, 1200 мм, фрезерованный, 3 глазка, магнитный// Gross - фото 1
  • Уровень алюминиевый, 1200 мм, фрезерованный, 3 глазка, магнитный// Gross - фото 2
  • Уровень алюминиевый, 1200 мм, фрезерованный, 3 глазка, магнитный// Gross - фото 3
  • Уровень алюминиевый, 1200 мм, фрезерованный, 3 глазка, магнитный// Gross - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 540 руб. 
Начислим 57 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 652818
Доставка в Москве
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Самовывоз в Москве
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Уровень алюминиевый, 1200 мм, фрезерованный, 3 глазка, магнитный Gross
3 540 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
GROSS
Тип товара
Уровень
Вес, кг.
1

Описание товара Уровень алюминиевый, 1200 мм, фрезерованный, 3 глазка, магнитный Gross

Уровень предназначен для проверки вертикальных и горизонтальных поверхностей. Для уменьшения погрешности базовая поверхность фрезерована. Для удобства фиксации на стальных поверхностях уровень оснащен магнитами.

Отзывы о товаре Уровень алюминиевый, 1200 мм, фрезерованный, 3 глазка, магнитный Gross




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Характеристики
Бренд
GROSS
Тип товара
Уровень
Описание
Уровень предназначен для проверки вертикальных и горизонтальных поверхностей. Для уменьшения погрешности базовая поверхность фрезерована. Для удобства фиксации на стальных поверхностях уровень оснащен магнитами.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Уровень алюминиевый, 1200 мм, фрезерованный, 3 глазка, магнитный Gross - по цене 3540 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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