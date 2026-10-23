Уровень алюминиевый, 1200 мм, фрезерованный, 3 глазка, магнитный Gross
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Характеристики
Тип товара
Уровень
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 540 руб.
В наличии
Код товара: 652818
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3 540 руб.
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Характеристики
Вес, кг.
1
Описание товара Уровень алюминиевый, 1200 мм, фрезерованный, 3 глазка, магнитный Gross
Уровень предназначен для проверки вертикальных и горизонтальных поверхностей. Для уменьшения погрешности базовая поверхность фрезерована. Для удобства фиксации на стальных поверхностях уровень оснащен магнитами.
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Уровень предназначен для проверки вертикальных и горизонтальных поверхностей. Для уменьшения погрешности базовая поверхность фрезерована. Для удобства фиксации на стальных поверхностях уровень оснащен магнитами.
Смотрите также: Влагомеры, Дальномеры, Детекторы, Другое измерительное оборудование, Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования, Линейки строительные, Микрометры, Мультиметры, Пирометры, Рулетки строительные и ленты мерные, Тепловизоры, Тестеры, Угольники строительные, Уклономеры, Уровни и нивелиры, Штангенциркули и транспортиры
Смотрите также: Влагомеры, Дальномеры, Детекторы, Другое измерительное оборудование, Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования, Линейки строительные, Микрометры, Мультиметры, Пирометры, Рулетки строительные и ленты мерные, Тепловизоры, Тестеры, Угольники строительные, Уклономеры, Уровни и нивелиры, Штангенциркули и транспортиры
Купить Уровень алюминиевый, 1200 мм, фрезерованный, 3 глазка, магнитный Gross - по цене 3540 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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