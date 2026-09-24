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Уровень алюминиевый УС-1,0-400, фрезерованный, 3 глазка, 400 мм Сибртех (34100) купить с доставкой в Москве
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Уровень алюминиевый УС-1,0-400, фрезерованный, 3 глазка, 400 мм Сибртех (34100)

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Уровень алюминиевый УС-1,0-400, фрезерованный, 3 глазка, 400 мм Сибртех (34100) - фото 1
Уровень алюминиевый УС-1,0-400, фрезерованный, 3 глазка, 400 мм Сибртех (34100) - фото 2
Уровень алюминиевый УС-1,0-400, фрезерованный, 3 глазка, 400 мм Сибртех (34100) - фото 3
Уровень алюминиевый УС-1,0-400, фрезерованный, 3 глазка, 400 мм Сибртех (34100) - фото 4
Уровень алюминиевый УС-1,0-400, фрезерованный, 3 глазка, 400 мм Сибртех (34100) - фото 5
Уровень алюминиевый УС-1,0-400, фрезерованный, 3 глазка, 400 мм Сибртех (34100) - фото 6
Уровень алюминиевый УС-1,0-400, фрезерованный, 3 глазка, 400 мм Сибртех (34100) - фото 7
Уровень алюминиевый УС-1,0-400, фрезерованный, 3 глазка, 400 мм Сибртех (34100) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Уровень
  • Уровень алюминиевый УС-1,0-400, фрезерованный, 3 глазка, 400 мм Сибртех (34100) - фото 1
  • Уровень алюминиевый УС-1,0-400, фрезерованный, 3 глазка, 400 мм Сибртех (34100) - фото 2
  • Уровень алюминиевый УС-1,0-400, фрезерованный, 3 глазка, 400 мм Сибртех (34100) - фото 3
  • Уровень алюминиевый УС-1,0-400, фрезерованный, 3 глазка, 400 мм Сибртех (34100) - фото 4
  • Уровень алюминиевый УС-1,0-400, фрезерованный, 3 глазка, 400 мм Сибртех (34100) - фото 5
  • Уровень алюминиевый УС-1,0-400, фрезерованный, 3 глазка, 400 мм Сибртех (34100) - фото 6
  • Уровень алюминиевый УС-1,0-400, фрезерованный, 3 глазка, 400 мм Сибртех (34100) - фото 7
  • Уровень алюминиевый УС-1,0-400, фрезерованный, 3 глазка, 400 мм Сибртех (34100) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
490 руб. 
Начислим 29 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 652794
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Самовывоз в Москве
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Уровень алюминиевый УС-1,0-400, фрезерованный, 3 глазка, 400 мм Сибртех (34100)
490 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Тип товара
Уровень
Комплектация
Уровень - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х6х3
Вес, г.
210

Описание товара Уровень алюминиевый УС-1,0-400, фрезерованный, 3 глазка, 400 мм Сибртех (34100)

Уровень алюминиевый фрезерованный Сибртех УС-1,0-400 34100 длиной 400 мм, с 3 глазками, позволяет добиться точных результатов во время строительных и ремонтных работ. С его помощью можно оценить наклонные, горизонтальные и вертикальные плоскости на наличие отклонений.

Преимущества

  • Надежная конструкция — инструмент изготовлен из прочного и легкого алюминиевого профиля.
  • Высокое качество проводимых работ — базовая поверхность фрезерована, глазки установлены с использованием электронного контроля точности.
  • Дополнительные возможности — измерительная шкала позволяет использовать уровень в качестве линейки.

Для определения отклонения вертикали 90° необходимо использовать пузырьковую ампулу только в верхнем положении уровня. Только базовая поверхность (противоположная ампуле 180°) является рабочей.

Отзывы о товаре Уровень алюминиевый УС-1,0-400, фрезерованный, 3 глазка, 400 мм Сибртех (34100)




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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Тип товара
Уровень
Комплектация
Уровень - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Уровень алюминиевый фрезерованный Сибртех УС-1,0-400 34100 длиной 400 мм, с 3 глазками, позволяет добиться точных результатов во время строительных и ремонтных работ. С его помощью можно оценить наклонные, горизонтальные и вертикальные плоскости на наличие отклонений.

Преимущества

  • Надежная конструкция — инструмент изготовлен из прочного и легкого алюминиевого профиля.
  • Высокое качество проводимых работ — базовая поверхность фрезерована, глазки установлены с использованием электронного контроля точности.
  • Дополнительные возможности — измерительная шкала позволяет использовать уровень в качестве линейки.

Для определения отклонения вертикали 90° необходимо использовать пузырьковую ампулу только в верхнем положении уровня. Только базовая поверхность (противоположная ампуле 180°) является рабочей.

Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уровень алюминиевый УС-1,0-400, фрезерованный, 3 глазка, 400 мм Сибртех (34100) - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 490 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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