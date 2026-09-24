Top.Mail.Ru
Уровень алюминиевый магнитный, 400 мм, фрезерованный, 3 глазка (1 зеркальный), усиленный Matrix (34704) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Уровень алюминиевый магнитный, 400 мм, фрезерованный, 3 глазка (1 зеркальный), усиленный Matrix (34704)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Уровень алюминиевый магнитный, 400 мм, фрезерованный, 3 глазка (1 зеркальный), усиленный Matrix (34704) - фото 1
Уровень алюминиевый магнитный, 400 мм, фрезерованный, 3 глазка (1 зеркальный), усиленный Matrix (34704) - фото 2
Уровень алюминиевый магнитный, 400 мм, фрезерованный, 3 глазка (1 зеркальный), усиленный Matrix (34704) - фото 3
Уровень алюминиевый магнитный, 400 мм, фрезерованный, 3 глазка (1 зеркальный), усиленный Matrix (34704) - фото 4
Уровень алюминиевый магнитный, 400 мм, фрезерованный, 3 глазка (1 зеркальный), усиленный Matrix (34704) - фото 5
Уровень алюминиевый магнитный, 400 мм, фрезерованный, 3 глазка (1 зеркальный), усиленный Matrix (34704) - фото 6
Уровень алюминиевый магнитный, 400 мм, фрезерованный, 3 глазка (1 зеркальный), усиленный Matrix (34704) - фото 7
Уровень алюминиевый магнитный, 400 мм, фрезерованный, 3 глазка (1 зеркальный), усиленный Matrix (34704) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Уровень
  • Уровень алюминиевый магнитный, 400 мм, фрезерованный, 3 глазка (1 зеркальный), усиленный Matrix (34704) - фото 1
  • Уровень алюминиевый магнитный, 400 мм, фрезерованный, 3 глазка (1 зеркальный), усиленный Matrix (34704) - фото 2
  • Уровень алюминиевый магнитный, 400 мм, фрезерованный, 3 глазка (1 зеркальный), усиленный Matrix (34704) - фото 3
  • Уровень алюминиевый магнитный, 400 мм, фрезерованный, 3 глазка (1 зеркальный), усиленный Matrix (34704) - фото 4
  • Уровень алюминиевый магнитный, 400 мм, фрезерованный, 3 глазка (1 зеркальный), усиленный Matrix (34704) - фото 5
  • Уровень алюминиевый магнитный, 400 мм, фрезерованный, 3 глазка (1 зеркальный), усиленный Matrix (34704) - фото 6
  • Уровень алюминиевый магнитный, 400 мм, фрезерованный, 3 глазка (1 зеркальный), усиленный Matrix (34704) - фото 7
  • Уровень алюминиевый магнитный, 400 мм, фрезерованный, 3 глазка (1 зеркальный), усиленный Matrix (34704) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
570 руб. 
Начислим 29 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 652787
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Уровень алюминиевый магнитный, 400 мм, фрезерованный, 3 глазка (1 зеркальный), усиленный Matrix (34704)
570 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Matrix
Тип товара
Уровень
Комплектация
Уровень - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х6х3
Вес, г.
415

Описание товара Уровень алюминиевый магнитный, 400 мм, фрезерованный, 3 глазка (1 зеркальный), усиленный Matrix (34704)

Алюминиевый магнитный уровень Matrix 34704 длиной 400 мм, усиленный, оснащен 3 глазками и одним зеркальным отражателем. С его помощью можно выявить отклонения от вертикали, горизонтали и угла 45 градусов. Встроенный зеркальный глазок повышает удобство работы, позволяя легко считывать показания.,Для определения отклонения вертикали 90 градусов необходимо использовать пузырьковую ампулу только в верхнем положении уровня. Только базовая поверхность является рабочей (противоположная ампуле 180 градусов).

Преимущества

  • Уровень с алюминиевым профилем рассчитан на интенсивное использование.
  • Небольшие ребра жесткости повышают устойчивость инструмента к скручиванию.
  • Магнитная полоса для фиксации инструмента на металлических поверхностях облегчает сантехнические работы.
  • Торцевые заглушки надежно защищают инструмент от механических воздействий и попадания мусора.
  • Отверстия в заглушках позволяют организовать подвесное хранение.

Отзывы о товаре Уровень алюминиевый магнитный, 400 мм, фрезерованный, 3 глазка (1 зеркальный), усиленный Matrix (34704)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Matrix
Тип товара
Уровень
Комплектация
Уровень - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Алюминиевый магнитный уровень Matrix 34704 длиной 400 мм, усиленный, оснащен 3 глазками и одним зеркальным отражателем. С его помощью можно выявить отклонения от вертикали, горизонтали и угла 45 градусов. Встроенный зеркальный глазок повышает удобство работы, позволяя легко считывать показания.,Для определения отклонения вертикали 90 градусов необходимо использовать пузырьковую ампулу только в верхнем положении уровня. Только базовая поверхность является рабочей (противоположная ампуле 180 градусов).

Преимущества

  • Уровень с алюминиевым профилем рассчитан на интенсивное использование.
  • Небольшие ребра жесткости повышают устойчивость инструмента к скручиванию.
  • Магнитная полоса для фиксации инструмента на металлических поверхностях облегчает сантехнические работы.
  • Торцевые заглушки надежно защищают инструмент от механических воздействий и попадания мусора.
  • Отверстия в заглушках позволяют организовать подвесное хранение.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уровень алюминиевый магнитный, 400 мм, фрезерованный, 3 глазка (1 зеркальный), усиленный Matrix (34704) - купить по цене 570 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...