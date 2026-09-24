Уровень алюминиевый магнитный, 400 мм, фрезерованный, 3 глазка (1 зеркальный), усиленный Matrix (34704)
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Характеристики
Описание товара Уровень алюминиевый магнитный, 400 мм, фрезерованный, 3 глазка (1 зеркальный), усиленный Matrix (34704)
Алюминиевый магнитный уровень Matrix 34704 длиной 400 мм, усиленный, оснащен 3 глазками и одним зеркальным отражателем. С его помощью можно выявить отклонения от вертикали, горизонтали и угла 45 градусов. Встроенный зеркальный глазок повышает удобство работы, позволяя легко считывать показания.,Для определения отклонения вертикали 90 градусов необходимо использовать пузырьковую ампулу только в верхнем положении уровня. Только базовая поверхность является рабочей (противоположная ампуле 180 градусов).
Преимущества
- Уровень с алюминиевым профилем рассчитан на интенсивное использование.
- Небольшие ребра жесткости повышают устойчивость инструмента к скручиванию.
- Магнитная полоса для фиксации инструмента на металлических поверхностях облегчает сантехнические работы.
- Торцевые заглушки надежно защищают инструмент от механических воздействий и попадания мусора.
- Отверстия в заглушках позволяют организовать подвесное хранение.
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Алюминиевый магнитный уровень Matrix 34704 длиной 400 мм, усиленный, оснащен 3 глазками и одним зеркальным отражателем. С его помощью можно выявить отклонения от вертикали, горизонтали и угла 45 градусов. Встроенный зеркальный глазок повышает удобство работы, позволяя легко считывать показания.,Для определения отклонения вертикали 90 градусов необходимо использовать пузырьковую ампулу только в верхнем положении уровня. Только базовая поверхность является рабочей (противоположная ампуле 180 градусов).
Преимущества
- Уровень с алюминиевым профилем рассчитан на интенсивное использование.
- Небольшие ребра жесткости повышают устойчивость инструмента к скручиванию.
- Магнитная полоса для фиксации инструмента на металлических поверхностях облегчает сантехнические работы.
- Торцевые заглушки надежно защищают инструмент от механических воздействий и попадания мусора.
- Отверстия в заглушках позволяют организовать подвесное хранение.
Отзывы о товаре Уровень алюминиевый магнитный, 400 мм, фрезерованный, 3 глазка (1 зеркальный), усиленный Matrix (34704)