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Уровень алюминиевый "Рельс", 800 мм, 3 глазка (1 поворотный) Matrix (34026) купить с доставкой в Москве
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Уровень алюминиевый "Рельс", 800 мм, 3 глазка (1 поворотный) Matrix (34026)

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Уровень алюминиевый &quot;Рельс&quot;, 800 мм, 3 глазка (1 поворотный)// Matrix - фото 1
Уровень алюминиевый &quot;Рельс&quot;, 800 мм, 3 глазка (1 поворотный)// Matrix - фото 2
Уровень алюминиевый &quot;Рельс&quot;, 800 мм, 3 глазка (1 поворотный)// Matrix - фото 3
Уровень алюминиевый &quot;Рельс&quot;, 800 мм, 3 глазка (1 поворотный)// Matrix - фото 4
Уровень алюминиевый &quot;Рельс&quot;, 800 мм, 3 глазка (1 поворотный)// Matrix - фото 5
Уровень алюминиевый &quot;Рельс&quot;, 800 мм, 3 глазка (1 поворотный)// Matrix - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Уровень
  • Уровень алюминиевый &quot;Рельс&quot;, 800 мм, 3 глазка (1 поворотный)// Matrix - фото 1
  • Уровень алюминиевый &quot;Рельс&quot;, 800 мм, 3 глазка (1 поворотный)// Matrix - фото 2
  • Уровень алюминиевый &quot;Рельс&quot;, 800 мм, 3 глазка (1 поворотный)// Matrix - фото 3
  • Уровень алюминиевый &quot;Рельс&quot;, 800 мм, 3 глазка (1 поворотный)// Matrix - фото 4
  • Уровень алюминиевый &quot;Рельс&quot;, 800 мм, 3 глазка (1 поворотный)// Matrix - фото 5
  • Уровень алюминиевый &quot;Рельс&quot;, 800 мм, 3 глазка (1 поворотный)// Matrix - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
530 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 652778
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Уровень алюминиевый "Рельс", 800 мм, 3 глазка (1 поворотный) Matrix (34026)
530 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Matrix
Тип товара
Уровень
Размеры в упаковке, см
80х6х5
Вес, г.
484

Описание товара Уровень алюминиевый "Рельс", 800 мм, 3 глазка (1 поворотный) Matrix (34026)

Алюминиевый уровень MATRIX Рельс выполнен из жесткого двутаврового профиля, который гарантирует долговечность инструмента и устойчивость к сгибанию и скручиванию. Анодированное покрытие корпуса защищает уровень от появления коррозии. Инструмент применяется в сфере строительных, монтажных и отделочных работ для проверки поверхностей на отклонения от горизонтали, вертикали и произвольных углов.

Отзывы о товаре Уровень алюминиевый "Рельс", 800 мм, 3 глазка (1 поворотный) Matrix (34026)




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Характеристики
Бренд
Matrix
Тип товара
Уровень
Описание
Алюминиевый уровень MATRIX Рельс выполнен из жесткого двутаврового профиля, который гарантирует долговечность инструмента и устойчивость к сгибанию и скручиванию. Анодированное покрытие корпуса защищает уровень от появления коррозии. Инструмент применяется в сфере строительных, монтажных и отделочных работ для проверки поверхностей на отклонения от горизонтали, вертикали и произвольных углов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уровень алюминиевый "Рельс", 800 мм, 3 глазка (1 поворотный) Matrix (34026) - этот товар вы можете купить по цене 530 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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