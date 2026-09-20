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Уровень алюминиевый "Рельс", 400 мм, 3 глазка, усиленный Matrix купить с доставкой в Москве
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Уровень алюминиевый "Рельс", 400 мм, 3 глазка, усиленный Matrix

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Уровень алюминиевый &quot;Рельс&quot;, 400 мм, 3 глазка, усиленный Matrix - фото 1
Уровень алюминиевый &quot;Рельс&quot;, 400 мм, 3 глазка, усиленный Matrix - фото 2
Уровень алюминиевый &quot;Рельс&quot;, 400 мм, 3 глазка, усиленный Matrix - фото 3
Уровень алюминиевый &quot;Рельс&quot;, 400 мм, 3 глазка, усиленный Matrix - фото 4
Уровень алюминиевый &quot;Рельс&quot;, 400 мм, 3 глазка, усиленный Matrix - фото 5
Уровень алюминиевый &quot;Рельс&quot;, 400 мм, 3 глазка, усиленный Matrix - фото 6
Уровень алюминиевый &quot;Рельс&quot;, 400 мм, 3 глазка, усиленный Matrix - фото 7
Уровень алюминиевый &quot;Рельс&quot;, 400 мм, 3 глазка, усиленный Matrix - фото 8
Уровень алюминиевый &quot;Рельс&quot;, 400 мм, 3 глазка, усиленный Matrix - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Уровень
  • Уровень алюминиевый &quot;Рельс&quot;, 400 мм, 3 глазка, усиленный Matrix - фото 1
  • Уровень алюминиевый &quot;Рельс&quot;, 400 мм, 3 глазка, усиленный Matrix - фото 2
  • Уровень алюминиевый &quot;Рельс&quot;, 400 мм, 3 глазка, усиленный Matrix - фото 3
  • Уровень алюминиевый &quot;Рельс&quot;, 400 мм, 3 глазка, усиленный Matrix - фото 4
  • Уровень алюминиевый &quot;Рельс&quot;, 400 мм, 3 глазка, усиленный Matrix - фото 5
  • Уровень алюминиевый &quot;Рельс&quot;, 400 мм, 3 глазка, усиленный Matrix - фото 6
  • Уровень алюминиевый &quot;Рельс&quot;, 400 мм, 3 глазка, усиленный Matrix - фото 7
  • Уровень алюминиевый &quot;Рельс&quot;, 400 мм, 3 глазка, усиленный Matrix - фото 8
  • Уровень алюминиевый &quot;Рельс&quot;, 400 мм, 3 глазка, усиленный Matrix - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
560 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 652774
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Характеристики

Бренд
Matrix
Тип товара
Уровень
Комплектация
Уровень - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х5х5
Вес, г.
500

Описание товара Уровень алюминиевый "Рельс", 400 мм, 3 глазка, усиленный Matrix

Уровень алюминиевый усиленный Matrix «Рельс» 34004 длиной 400 мм снабжен 3 глазками для проверки отклонений относительно горизонтальной и вертикальной плоскостей. Поворотный глазок уровня позволяет выстроить произвольный угол. Инструмент пригодится строителю, отделочнику, бетонщику и другим специалистам.

Преимущества

  • Конструкционная прочность — инструмент из двутаврового алюминиевого профиля устойчив к механическим воздействиям.
  • Удобное проведение сантехнических работ — подошва V-образной формы позволяет закрепить уровень на трубе.
  • Высокая точность — инструмент имеет фрезерованную подошву, погрешность составляет 1 мм/м (0,057°).

Для определения отклонения вертикали 90° необходимо использовать пузырьковую ампулу только в верхнем положении уровня. Только базовая поверхность (противоположная ампуле 180°) является рабочей.

Отзывы о товаре Уровень алюминиевый "Рельс", 400 мм, 3 глазка, усиленный Matrix




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Характеристики
Бренд
Matrix
Тип товара
Уровень
Комплектация
Уровень - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Уровень алюминиевый усиленный Matrix «Рельс» 34004 длиной 400 мм снабжен 3 глазками для проверки отклонений относительно горизонтальной и вертикальной плоскостей. Поворотный глазок уровня позволяет выстроить произвольный угол. Инструмент пригодится строителю, отделочнику, бетонщику и другим специалистам.

Преимущества

  • Конструкционная прочность — инструмент из двутаврового алюминиевого профиля устойчив к механическим воздействиям.
  • Удобное проведение сантехнических работ — подошва V-образной формы позволяет закрепить уровень на трубе.
  • Высокая точность — инструмент имеет фрезерованную подошву, погрешность составляет 1 мм/м (0,057°).

Для определения отклонения вертикали 90° необходимо использовать пузырьковую ампулу только в верхнем положении уровня. Только базовая поверхность (противоположная ампуле 180°) является рабочей.

Самовывоз
Доставка
Отзывы


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