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Уровень алюминиевый "Рельс", 400 мм, 3 глазка (1 поворотный) Matrix (34020) купить с доставкой в Москве
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Уровень алюминиевый "Рельс", 400 мм, 3 глазка (1 поворотный) Matrix (34020)

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Уровень алюминиевый &quot;Рельс&quot;, 400 мм, 3 глазка (1 поворотный) Matrix (34020) - фото 1
Уровень алюминиевый &quot;Рельс&quot;, 400 мм, 3 глазка (1 поворотный) Matrix (34020) - фото 2
Уровень алюминиевый &quot;Рельс&quot;, 400 мм, 3 глазка (1 поворотный) Matrix (34020) - фото 3
Уровень алюминиевый &quot;Рельс&quot;, 400 мм, 3 глазка (1 поворотный) Matrix (34020) - фото 4
Уровень алюминиевый &quot;Рельс&quot;, 400 мм, 3 глазка (1 поворотный) Matrix (34020) - фото 5
Уровень алюминиевый &quot;Рельс&quot;, 400 мм, 3 глазка (1 поворотный) Matrix (34020) - фото 6
Уровень алюминиевый &quot;Рельс&quot;, 400 мм, 3 глазка (1 поворотный) Matrix (34020) - фото 7
Уровень алюминиевый &quot;Рельс&quot;, 400 мм, 3 глазка (1 поворотный) Matrix (34020) - фото 8
Уровень алюминиевый &quot;Рельс&quot;, 400 мм, 3 глазка (1 поворотный) Matrix (34020) - фото 9
Уровень алюминиевый &quot;Рельс&quot;, 400 мм, 3 глазка (1 поворотный) Matrix (34020) - фото 10
Уровень алюминиевый &quot;Рельс&quot;, 400 мм, 3 глазка (1 поворотный) Matrix (34020) - фото 11
Уровень алюминиевый &quot;Рельс&quot;, 400 мм, 3 глазка (1 поворотный) Matrix (34020) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Уровень
  • Уровень алюминиевый &quot;Рельс&quot;, 400 мм, 3 глазка (1 поворотный) Matrix (34020) - фото 1
  • Уровень алюминиевый &quot;Рельс&quot;, 400 мм, 3 глазка (1 поворотный) Matrix (34020) - фото 2
  • Уровень алюминиевый &quot;Рельс&quot;, 400 мм, 3 глазка (1 поворотный) Matrix (34020) - фото 3
  • Уровень алюминиевый &quot;Рельс&quot;, 400 мм, 3 глазка (1 поворотный) Matrix (34020) - фото 4
  • Уровень алюминиевый &quot;Рельс&quot;, 400 мм, 3 глазка (1 поворотный) Matrix (34020) - фото 5
  • Уровень алюминиевый &quot;Рельс&quot;, 400 мм, 3 глазка (1 поворотный) Matrix (34020) - фото 6
  • Уровень алюминиевый &quot;Рельс&quot;, 400 мм, 3 глазка (1 поворотный) Matrix (34020) - фото 7
  • Уровень алюминиевый &quot;Рельс&quot;, 400 мм, 3 глазка (1 поворотный) Matrix (34020) - фото 8
  • Уровень алюминиевый &quot;Рельс&quot;, 400 мм, 3 глазка (1 поворотный) Matrix (34020) - фото 9
  • Уровень алюминиевый &quot;Рельс&quot;, 400 мм, 3 глазка (1 поворотный) Matrix (34020) - фото 10
  • Уровень алюминиевый &quot;Рельс&quot;, 400 мм, 3 глазка (1 поворотный) Matrix (34020) - фото 11
  • Уровень алюминиевый &quot;Рельс&quot;, 400 мм, 3 глазка (1 поворотный) Matrix (34020) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
400 руб. 
Начислим 29 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 652772
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Уровень алюминиевый "Рельс", 400 мм, 3 глазка (1 поворотный) Matrix (34020)
400 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Matrix
Тип товара
Уровень
Комплектация
уровень, упаковка
Точность, мм/м
1
Тип выравнивания
ручной
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х5х5
Вес, г.
500

Описание товара Уровень алюминиевый "Рельс", 400 мм, 3 глазка (1 поворотный) Matrix (34020)

Алюминиевый уровень 400 мм MATRIX Рельс 34020 имеет жесткую алюминиевую конструкцию из двутаврового профиля. Инструмент надежен и долговечен в использовании, он имеет защитное анодированное покрытие. Наличие трех акриловых глазков позволяет определять различные отклонения поверхностей от горизонтали, вертикали и любых углов.

Отзывы о товаре Уровень алюминиевый "Рельс", 400 мм, 3 глазка (1 поворотный) Matrix (34020)




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Характеристики
Бренд
Matrix
Тип товара
Уровень
Комплектация
уровень, упаковка
Точность, мм/м
1
Тип выравнивания
ручной
Страна производитель
Китай
Описание
Алюминиевый уровень 400 мм MATRIX Рельс 34020 имеет жесткую алюминиевую конструкцию из двутаврового профиля. Инструмент надежен и долговечен в использовании, он имеет защитное анодированное покрытие. Наличие трех акриловых глазков позволяет определять различные отклонения поверхностей от горизонтали, вертикали и любых углов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уровень алюминиевый "Рельс", 400 мм, 3 глазка (1 поворотный) Matrix (34020) - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 400 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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