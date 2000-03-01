Уровень алюминиевый "Рельс", 2000 мм, 3 глазка (1 поворотный) Matrix (34041)
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Характеристики
Описание товара Уровень алюминиевый "Рельс", 2000 мм, 3 глазка (1 поворотный) Matrix (34041)
Алюминиевый уровень Matrix «Рельс» 34041 длиной 2000 мм имеет 3 глазка: 2 для проверки отклонений от заданной вертикали и горизонтали и 1 поворотный для проверки наклонных поверхностей.,Для определения отклонения вертикали 90 градусов необходимо использовать пузырьковую ампулу только в верхнем положении уровня. Только базовая поверхность является рабочей (противоположная ампуле 180 градусов).
Преимущества
- Пластиковые заглушки по бокам корпуса повышают его ударопрочность и предотвращают попадание мусора.
- Шкала на корпусе позволяет измерить длину или ширину предметов.
- Погрешность измерений составляет всего 1 мм на метр (0,057 градуса).
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Алюминиевый уровень Matrix «Рельс» 34041 длиной 2000 мм имеет 3 глазка: 2 для проверки отклонений от заданной вертикали и горизонтали и 1 поворотный для проверки наклонных поверхностей.,Для определения отклонения вертикали 90 градусов необходимо использовать пузырьковую ампулу только в верхнем положении уровня. Только базовая поверхность является рабочей (противоположная ампуле 180 градусов).
Преимущества
- Пластиковые заглушки по бокам корпуса повышают его ударопрочность и предотвращают попадание мусора.
- Шкала на корпусе позволяет измерить длину или ширину предметов.
- Погрешность измерений составляет всего 1 мм на метр (0,057 градуса).
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