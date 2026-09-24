Уровень алюминиевый "Рельс", 1200 мм, 3 глазка, усиленный Matrix (34012)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Уровень алюминиевый "Рельс", 1200 мм, 3 глазка, усиленный Matrix (34012)
Уровень алюминиевый усиленный Matrix «Рельс» 34012 длиной 1200 мм снабжен 3 глазками для проверки отклонений относительно горизонтальной и вертикальной плоскостей. Поворотный глазок уровня позволяет выстроить произвольный угол. Инструмент пригодится строителю, отделочнику, бетонщику и другим специалистам.
Преимущества
- Конструкционная прочность — инструмент из двутаврового алюминиевого профиля устойчив к механическим воздействиям.
- Удобное проведение сантехнических работ — подошва V-образной формы позволяет закрепить уровень на трубе.
- Высокая точность — инструмент имеет фрезерованную подошву, погрешность составляет 1 мм/м (0,057°).
Для определения отклонения вертикали 90° необходимо использовать пузырьковую ампулу только в верхнем положении уровня. Только базовая поверхность (противоположная ампуле 180°) является рабочей.
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Уровень алюминиевый усиленный Matrix «Рельс» 34012 длиной 1200 мм снабжен 3 глазками для проверки отклонений относительно горизонтальной и вертикальной плоскостей. Поворотный глазок уровня позволяет выстроить произвольный угол. Инструмент пригодится строителю, отделочнику, бетонщику и другим специалистам.
Преимущества
- Конструкционная прочность — инструмент из двутаврового алюминиевого профиля устойчив к механическим воздействиям.
- Удобное проведение сантехнических работ — подошва V-образной формы позволяет закрепить уровень на трубе.
- Высокая точность — инструмент имеет фрезерованную подошву, погрешность составляет 1 мм/м (0,057°).
Для определения отклонения вертикали 90° необходимо использовать пузырьковую ампулу только в верхнем положении уровня. Только базовая поверхность (противоположная ампуле 180°) является рабочей.
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