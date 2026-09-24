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Уровень алюминиевый "Рельс", 1000 мм, 3 глазка (1 поворотный) Matrix (34029) купить с доставкой в Москве
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Уровень алюминиевый "Рельс", 1000 мм, 3 глазка (1 поворотный) Matrix (34029)

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Уровень алюминиевый &quot;Рельс&quot;, 1000 мм, 3 глазка (1 поворотный) Matrix (34029) - фото 1
Уровень алюминиевый &quot;Рельс&quot;, 1000 мм, 3 глазка (1 поворотный) Matrix (34029) - фото 2
Уровень алюминиевый &quot;Рельс&quot;, 1000 мм, 3 глазка (1 поворотный) Matrix (34029) - фото 3
Уровень алюминиевый &quot;Рельс&quot;, 1000 мм, 3 глазка (1 поворотный) Matrix (34029) - фото 4
Уровень алюминиевый &quot;Рельс&quot;, 1000 мм, 3 глазка (1 поворотный) Matrix (34029) - фото 5
Уровень алюминиевый &quot;Рельс&quot;, 1000 мм, 3 глазка (1 поворотный) Matrix (34029) - фото 6
Уровень алюминиевый &quot;Рельс&quot;, 1000 мм, 3 глазка (1 поворотный) Matrix (34029) - фото 7
Уровень алюминиевый &quot;Рельс&quot;, 1000 мм, 3 глазка (1 поворотный) Matrix (34029) - фото 8
Уровень алюминиевый &quot;Рельс&quot;, 1000 мм, 3 глазка (1 поворотный) Matrix (34029) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Уровень
  • Уровень алюминиевый &quot;Рельс&quot;, 1000 мм, 3 глазка (1 поворотный) Matrix (34029) - фото 1
  • Уровень алюминиевый &quot;Рельс&quot;, 1000 мм, 3 глазка (1 поворотный) Matrix (34029) - фото 2
  • Уровень алюминиевый &quot;Рельс&quot;, 1000 мм, 3 глазка (1 поворотный) Matrix (34029) - фото 3
  • Уровень алюминиевый &quot;Рельс&quot;, 1000 мм, 3 глазка (1 поворотный) Matrix (34029) - фото 4
  • Уровень алюминиевый &quot;Рельс&quot;, 1000 мм, 3 глазка (1 поворотный) Matrix (34029) - фото 5
  • Уровень алюминиевый &quot;Рельс&quot;, 1000 мм, 3 глазка (1 поворотный) Matrix (34029) - фото 6
  • Уровень алюминиевый &quot;Рельс&quot;, 1000 мм, 3 глазка (1 поворотный) Matrix (34029) - фото 7
  • Уровень алюминиевый &quot;Рельс&quot;, 1000 мм, 3 глазка (1 поворотный) Matrix (34029) - фото 8
  • Уровень алюминиевый &quot;Рельс&quot;, 1000 мм, 3 глазка (1 поворотный) Matrix (34029) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
560 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 652764
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Уровень алюминиевый "Рельс", 1000 мм, 3 глазка (1 поворотный) Matrix (34029)
560 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Matrix
Тип товара
Уровень
Комплектация
Уровень - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1х0.06х0.03
Вес, г.
900

Описание товара Уровень алюминиевый "Рельс", 1000 мм, 3 глазка (1 поворотный) Matrix (34029)

Алюминиевый уровень Matrix «Рельс» 34029 длиной 1000 мм имеет 3 глазка: 2 для проверки отклонений от заданной вертикали и горизонтали и 1 поворотный для проверки наклонных поверхностей.

Преимущества

  • Точные результаты — погрешность измерений составляет всего 1 мм на метр (0,057°).
  • Защита корпуса — пластиковые заглушки по бокам повышают ударопрочность и предотвращают попадание мусора.
  • Дополнительные возможности — шкала на корпусе позволяет измерить длину или ширину предметов.

Для определения отклонения вертикали 90° необходимо использовать пузырьковую ампулу только в верхнем положении уровня. Только базовая поверхность (противоположная ампуле 180°) является рабочей.

Отзывы о товаре Уровень алюминиевый "Рельс", 1000 мм, 3 глазка (1 поворотный) Matrix (34029)




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Характеристики
Бренд
Matrix
Тип товара
Уровень
Комплектация
Уровень - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Алюминиевый уровень Matrix «Рельс» 34029 длиной 1000 мм имеет 3 глазка: 2 для проверки отклонений от заданной вертикали и горизонтали и 1 поворотный для проверки наклонных поверхностей.

Преимущества

  • Точные результаты — погрешность измерений составляет всего 1 мм на метр (0,057°).
  • Защита корпуса — пластиковые заглушки по бокам повышают ударопрочность и предотвращают попадание мусора.
  • Дополнительные возможности — шкала на корпусе позволяет измерить длину или ширину предметов.

Для определения отклонения вертикали 90° необходимо использовать пузырьковую ампулу только в верхнем положении уровня. Только базовая поверхность (противоположная ампуле 180°) является рабочей.

Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уровень алюминиевый "Рельс", 1000 мм, 3 глазка (1 поворотный) Matrix (34029) - этот товар вы можете купить по цене 560 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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