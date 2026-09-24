Уровень алюминиевый "Рельс", 1000 мм, 3 глазка (1 поворотный) Matrix (34029)
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Характеристики
Описание товара Уровень алюминиевый "Рельс", 1000 мм, 3 глазка (1 поворотный) Matrix (34029)
Алюминиевый уровень Matrix «Рельс» 34029 длиной 1000 мм имеет 3 глазка: 2 для проверки отклонений от заданной вертикали и горизонтали и 1 поворотный для проверки наклонных поверхностей.
Преимущества
- Точные результаты — погрешность измерений составляет всего 1 мм на метр (0,057°).
- Защита корпуса — пластиковые заглушки по бокам повышают ударопрочность и предотвращают попадание мусора.
- Дополнительные возможности — шкала на корпусе позволяет измерить длину или ширину предметов.
Для определения отклонения вертикали 90° необходимо использовать пузырьковую ампулу только в верхнем положении уровня. Только базовая поверхность (противоположная ампуле 180°) является рабочей.
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Алюминиевый уровень Matrix «Рельс» 34029 длиной 1000 мм имеет 3 глазка: 2 для проверки отклонений от заданной вертикали и горизонтали и 1 поворотный для проверки наклонных поверхностей.
Преимущества
- Точные результаты — погрешность измерений составляет всего 1 мм на метр (0,057°).
- Защита корпуса — пластиковые заглушки по бокам повышают ударопрочность и предотвращают попадание мусора.
- Дополнительные возможности — шкала на корпусе позволяет измерить длину или ширину предметов.
Для определения отклонения вертикали 90° необходимо использовать пузырьковую ампулу только в верхнем положении уровня. Только базовая поверхность (противоположная ампуле 180°) является рабочей.
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