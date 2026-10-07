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Газонокосилка электрическая L1200, 1200 Вт, шир. 32 см, 3 уров., пласт. травосб. 30 л. Сибртех купить с доставкой в Москве
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Газонокосилка электрическая L1200, 1200 Вт, шир. 32 см, 3 уров., пласт. травосб. 30 л. Сибртех

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Газонокосилка электрическая L1200, 1200 Вт, шир. 32 см, 3 уров., пласт. травосб. 30 л. Сибртех - фото 1
Газонокосилка электрическая L1200, 1200 Вт, шир. 32 см, 3 уров., пласт. травосб. 30 л. Сибртех - фото 2
Газонокосилка электрическая L1200, 1200 Вт, шир. 32 см, 3 уров., пласт. травосб. 30 л. Сибртех - фото 3
Газонокосилка электрическая L1200, 1200 Вт, шир. 32 см, 3 уров., пласт. травосб. 30 л. Сибртех - фото 4
Газонокосилка электрическая L1200, 1200 Вт, шир. 32 см, 3 уров., пласт. травосб. 30 л. Сибртех - фото 5
Газонокосилка электрическая L1200, 1200 Вт, шир. 32 см, 3 уров., пласт. травосб. 30 л. Сибртех - фото 6
Газонокосилка электрическая L1200, 1200 Вт, шир. 32 см, 3 уров., пласт. травосб. 30 л. Сибртех - фото 7
Газонокосилка электрическая L1200, 1200 Вт, шир. 32 см, 3 уров., пласт. травосб. 30 л. Сибртех - фото 8
Газонокосилка электрическая L1200, 1200 Вт, шир. 32 см, 3 уров., пласт. травосб. 30 л. Сибртех - фото 9
Газонокосилка электрическая L1200, 1200 Вт, шир. 32 см, 3 уров., пласт. травосб. 30 л. Сибртех - фото 10
Газонокосилка электрическая L1200, 1200 Вт, шир. 32 см, 3 уров., пласт. травосб. 30 л. Сибртех - фото 11
Газонокосилка электрическая L1200, 1200 Вт, шир. 32 см, 3 уров., пласт. травосб. 30 л. Сибртех - фото 12
Газонокосилка электрическая L1200, 1200 Вт, шир. 32 см, 3 уров., пласт. травосб. 30 л. Сибртех - фото 13
Газонокосилка электрическая L1200, 1200 Вт, шир. 32 см, 3 уров., пласт. травосб. 30 л. Сибртех - фото 14
Газонокосилка электрическая L1200, 1200 Вт, шир. 32 см, 3 уров., пласт. травосб. 30 л. Сибртех - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Газонокосилка электрическая
Самоходная
нет
Мощность электрического двигателя
1200
Травосборник в комплекте
да
Объем травосборника, л
30
Ширина скашивания
32
Минимальная высота скашивания
20
Максимальная высота скашивания
56
  • Газонокосилка электрическая L1200, 1200 Вт, шир. 32 см, 3 уров., пласт. травосб. 30 л. Сибртех - фото 1
  • Газонокосилка электрическая L1200, 1200 Вт, шир. 32 см, 3 уров., пласт. травосб. 30 л. Сибртех - фото 2
  • Газонокосилка электрическая L1200, 1200 Вт, шир. 32 см, 3 уров., пласт. травосб. 30 л. Сибртех - фото 3
  • Газонокосилка электрическая L1200, 1200 Вт, шир. 32 см, 3 уров., пласт. травосб. 30 л. Сибртех - фото 4
  • Газонокосилка электрическая L1200, 1200 Вт, шир. 32 см, 3 уров., пласт. травосб. 30 л. Сибртех - фото 5
  • Газонокосилка электрическая L1200, 1200 Вт, шир. 32 см, 3 уров., пласт. травосб. 30 л. Сибртех - фото 6
  • Газонокосилка электрическая L1200, 1200 Вт, шир. 32 см, 3 уров., пласт. травосб. 30 л. Сибртех - фото 7
  • Газонокосилка электрическая L1200, 1200 Вт, шир. 32 см, 3 уров., пласт. травосб. 30 л. Сибртех - фото 8
  • Газонокосилка электрическая L1200, 1200 Вт, шир. 32 см, 3 уров., пласт. травосб. 30 л. Сибртех - фото 9
  • Газонокосилка электрическая L1200, 1200 Вт, шир. 32 см, 3 уров., пласт. травосб. 30 л. Сибртех - фото 10
  • Газонокосилка электрическая L1200, 1200 Вт, шир. 32 см, 3 уров., пласт. травосб. 30 л. Сибртех - фото 11
  • Газонокосилка электрическая L1200, 1200 Вт, шир. 32 см, 3 уров., пласт. травосб. 30 л. Сибртех - фото 12
  • Газонокосилка электрическая L1200, 1200 Вт, шир. 32 см, 3 уров., пласт. травосб. 30 л. Сибртех - фото 13
  • Газонокосилка электрическая L1200, 1200 Вт, шир. 32 см, 3 уров., пласт. травосб. 30 л. Сибртех - фото 14
  • Газонокосилка электрическая L1200, 1200 Вт, шир. 32 см, 3 уров., пласт. травосб. 30 л. Сибртех - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 170 руб. 
Начислим 83 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 652753
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Газонокосилка электрическая L1200, 1200 Вт, шир. 32 см, 3 уров., пласт. травосб. 30 л. Сибртех
5 170 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Тип товара
Газонокосилка электрическая
Высота, см
40
Ширина, см
57
Самоходная
нет
Мощность электрического двигателя
1200
Травосборник в комплекте
да
Объем травосборника, л
30
Ширина скашивания
32
Минимальная высота скашивания
20
Максимальная высота скашивания
56
Функция мульчирования
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
57х40х30
Вес, кг.
8.3

Описание товара Газонокосилка электрическая L1200, 1200 Вт, шир. 32 см, 3 уров., пласт. травосб. 30 л. Сибртех

Электрическая газонокосилка Сибртех L1200 представлена в прочном пластиковом корпусе с тканевым травосборником на 30 л. Также прибор оснащен четырьмя колесами из ударопрочного пластика и складной ручкой с возможностью изменения высоты удержания. Устройство обрабатывает участок шириной 32 см, позволяя выбрать желаемую высоту скашивания от 2 см до 5.6 см. Оборудование Сибртех L1200 действует с мощностью 1200 Вт (1.6 л.с.). Длительному сроку службы способствует наличие надежной системы защиты от перегрузок. Сброс травы осуществляется только в травосборник.



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки и пылесосы садовые, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, Бензиновые с мульчированием, 0.8 л, 1 л, Patriot, Denzel, Makita, STEHER, Зубр, Li-Ion, Бензиновые

Отзывы о товаре Газонокосилка электрическая L1200, 1200 Вт, шир. 32 см, 3 уров., пласт. травосб. 30 л. Сибртех




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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Тип товара
Газонокосилка электрическая
Высота, см
40
Ширина, см
57
Самоходная
нет
Мощность электрического двигателя
1200
Травосборник в комплекте
да
Объем травосборника, л
30
Ширина скашивания
32
Минимальная высота скашивания
20
Максимальная высота скашивания
56
Функция мульчирования
нет
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Электрическая газонокосилка Сибртех L1200 представлена в прочном пластиковом корпусе с тканевым травосборником на 30 л. Также прибор оснащен четырьмя колесами из ударопрочного пластика и складной ручкой с возможностью изменения высоты удержания. Устройство обрабатывает участок шириной 32 см, позволяя выбрать желаемую высоту скашивания от 2 см до 5.6 см. Оборудование Сибртех L1200 действует с мощностью 1200 Вт (1.6 л.с.). Длительному сроку службы способствует наличие надежной системы защиты от перегрузок. Сброс травы осуществляется только в травосборник.


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки и пылесосы садовые, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, Бензиновые с мульчированием, 0.8 л, 1 л, Patriot, Denzel, Makita, STEHER, Зубр, Li-Ion, Бензиновые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Газонокосилка электрическая L1200, 1200 Вт, шир. 32 см, 3 уров., пласт. травосб. 30 л. Сибртех - стоимость товара 5170 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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