Газонокосилка электрическая L1200, 1200 Вт, шир. 32 см, 3 уров., пласт. травосб. 30 л. Сибртех
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Газонокосилка электрическая
Самоходная
нет
Мощность электрического двигателя
1200
Травосборник в комплекте
да
Объем травосборника, л
30
Ширина скашивания
32
Минимальная высота скашивания
20
Максимальная высота скашивания
56
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 170 руб.
В наличии
Код товара: 652753
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
5 170 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Газонокосилка электрическая
Высота, см
40
Ширина, см
57
Самоходная
нет
Мощность электрического двигателя
1200
Травосборник в комплекте
да
Объем травосборника, л
30
Ширина скашивания
32
Минимальная высота скашивания
20
Максимальная высота скашивания
56
Функция мульчирования
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
57х40х30
Вес, кг.
8.3
Описание товара Газонокосилка электрическая L1200, 1200 Вт, шир. 32 см, 3 уров., пласт. травосб. 30 л. Сибртех
Электрическая газонокосилка Сибртех L1200 представлена в прочном пластиковом корпусе с тканевым травосборником на 30 л. Также прибор оснащен четырьмя колесами из ударопрочного пластика и складной ручкой с возможностью изменения высоты удержания. Устройство обрабатывает участок шириной 32 см, позволяя выбрать желаемую высоту скашивания от 2 см до 5.6 см. Оборудование Сибртех L1200 действует с мощностью 1200 Вт (1.6 л.с.). Длительному сроку службы способствует наличие надежной системы защиты от перегрузок. Сброс травы осуществляется только в травосборник.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки и пылесосы садовые, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, Бензиновые с мульчированием, 0.8 л, 1 л, Patriot, Denzel, Makita, STEHER, Зубр, Li-Ion, Бензиновые
Теги товара: Несамоходные бензиновые
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 6 000 руб.1500 руб. в СплитГазонокосилка сетевая 1300Вт, ш/с 33cм, STEHER (LM-33-1300)
-
В наличииЦена 6 750 руб.1688 руб. в СплитПортативная аккумуляторная газонокосилка CLM-22, Li-ion, 20В, 22...
-
В наличииЦена 7 790 руб. 10 000 руб.1948 руб. в СплитГазонокосилка сетевая ЗУБР 1300 Вт ГС-33-1310
-
В наличииЦена 7 800 руб.1950 руб. в СплитГазонокосилка сетевая 1700Вт, ш/с 38cм, STEHER (LM-38-1700)
-
В наличииЦена 8 000 руб. 12 963 руб.2000 руб. в СплитГазонокосилка роторная Patriot PT 1433E (512309216) 1400Вт
-
В наличииЦена 8 630 руб.2158 руб. в СплитГазонокосилка электрическая GMC-1800, шир. 38см, 1800 Вт, 6 уров...
-
В наличииЦена 9 230 руб.2308 руб. в СплитГазонокосилка сетевая 2000Вт, ш/с 42cм, STEHER (LMC-42-2000)
-
В наличииЦена 9 860 руб.2465 руб. в СплитГазонокосилка сетевая ЗУБР 1700 Вт ГСЦ-38-1700
-
В наличииЦена 10 360 руб.2590 руб. в СплитГазонокосилка аккумуляторная бесщеточная ЗУБР 20 В, 350 мм, без ...
-
В наличииЦена 10 590 руб.2648 руб. в СплитГазонокосилка сетевая ЗУБР 2000 Вт ГСЦ-42-2000
-
В наличииЦена 10 630 руб.2658 руб. в СплитГазонокосилка бесщеточная С1-18, 36В, 37см, без АКБ, ЗУБР (ГКЛ-3...
-
В наличииЦена 11 610 руб.2903 руб. в СплитГазонокосилка электрическая GMC-2000, шир. 44см, 2000 Вт, 6 уров...
Бренд
Тип товара
Газонокосилка электрическая
Высота, см
40
Ширина, см
57
Самоходная
нет
Мощность электрического двигателя
1200
Травосборник в комплекте
да
Объем травосборника, л
30
Ширина скашивания
32
Минимальная высота скашивания
20
Максимальная высота скашивания
56
Функция мульчирования
нет
Развернуть
Страна производитель
Китай
Электрическая газонокосилка Сибртех L1200 представлена в прочном пластиковом корпусе с тканевым травосборником на 30 л. Также прибор оснащен четырьмя колесами из ударопрочного пластика и складной ручкой с возможностью изменения высоты удержания. Устройство обрабатывает участок шириной 32 см, позволяя выбрать желаемую высоту скашивания от 2 см до 5.6 см. Оборудование Сибртех L1200 действует с мощностью 1200 Вт (1.6 л.с.). Длительному сроку службы способствует наличие надежной системы защиты от перегрузок. Сброс травы осуществляется только в травосборник.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки и пылесосы садовые, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, Бензиновые с мульчированием, 0.8 л, 1 л, Patriot, Denzel, Makita, STEHER, Зубр, Li-Ion, Бензиновые
Теги товара: Несамоходные бензиновые
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки и пылесосы садовые, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, Бензиновые с мульчированием, 0.8 л, 1 л, Patriot, Denzel, Makita, STEHER, Зубр, Li-Ion, Бензиновые
Теги товара: Несамоходные бензиновые
Газонокосилка электрическая L1200, 1200 Вт, шир. 32 см, 3 уров., пласт. травосб. 30 л. Сибртех - стоимость товара 5170 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Газонокосилка электрическая L1200, 1200 Вт, шир. 32 см, 3 уров., пласт. травосб. 30 л. Сибртех