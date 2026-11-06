Газонокосилка бензиновая Denzel GLD-520SP-VE, 196 см3,шир 52 см,привод,вариатор,эл.старт,60 л (58806)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Газонокосилка бензиновая Denzel GLD-520SP-VE, 196 см3,шир 52 см,привод,вариатор,эл.старт,60 л (58806)
Газонокосилка бензиновая DENZEL GLD-520SP-VE 196 см3,шир 52 см,вариатор,эл.старт,60 л Создать садово-парковый, спортивный, партерный или другой вид газона легко с моделью Denzel GLD-520SP-VE. Машина мощностью 6,5 лошадиных сил справится даже с поросшей бурьяном территорией. За один проход она обрабатывает дорожку шириной 52 см, что позволяет скосить более 1800 кв.м за 1 час. На одной заправке удастся косить траву до 60 минут. Высота среза регулируется самим пользователем в соответствии с типом газона (всего 7 уровней, от 25 до 75 мм). Получится идеально ровный и низко подстриженный парадный покров или площадка для спортивных игр высотой до 4 см, функциональная лужайка с травой 4-6 см или садово-парковый газон с максимально высокой травой. Ключевая особенность газонокосилки - наличие электростартера, значительно упрощающего запуск двигателя, и вариатора, позволяющего регулировать скорость движения. Машина самоходная, поэтому с ней справится даже неопытный пользователь - достаточно только направлять ее.
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Отзывы о товаре Газонокосилка бензиновая Denzel GLD-520SP-VE, 196 см3,шир 52 см,привод,вариатор,эл.старт,60 л (58806)