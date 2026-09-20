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Характеристики
Тип товара
Газонокосилка бензиновая
Самоходная
да
Частота вращения шпинделя, об/мин
2900
Мощность топливного двигателя, л.с.
6.5
Число тактов работы топливного двигателя
4х-тактный
Объем топливного двигателя
196 см?
Объём топливного бака, л
0.8
Травосборник в комплекте
да
Объем травосборника, л
60
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
39 710 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 652739
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Описание товара Газонокосилка бензиновая Denzel GLD-520SP-VE, 196 см3,шир 52 см,привод,вариатор,эл.старт,60 л
Газонокосилка бензиновая DENZEL GLD-520SP-VE 196 см3,шир 52 см,вариатор,эл.старт,60 л
Создать садово-парковый, спортивный, партерный или другой вид газона легко с моделью Denzel GLD-520SP-VE. Машина мощностью 6,5 лошадиных сил справится даже с поросшей бурьяном территорией. За один проход она обрабатывает дорожку шириной 52 см, что позволяет скосить более 1800 кв.м за 1 час. На одной заправке удастся косить траву до 60 минут.
Высота среза регулируется самим пользователем в соответствии с типом газона (всего 7 уровней, от 25 до 75 мм). Получится идеально ровный и низко подстриженный парадный покров или площадка для спортивных игр высотой до 4 см, функциональная лужайка с травой 4-6 см или садово-парковый газон с максимально высокой травой.
Ключевая особенность газонокосилки - наличие электростартера, значительно упрощающего запуск двигателя, и вариатора, позволяющего регулировать скорость движения. Машина самоходная, поэтому с ней справится даже неопытный пользователь - достаточно только направлять ее.
Газонокосилка бензиновая DENZEL GLD-520SP-VE 196 см3,шир 52 см,вариатор,эл.старт,60 л
Создать садово-парковый, спортивный, партерный или другой вид газона легко с моделью Denzel GLD-520SP-VE. Машина мощностью 6,5 лошадиных сил справится даже с поросшей бурьяном территорией. За один проход она обрабатывает дорожку шириной 52 см, что позволяет скосить более 1800 кв.м за 1 час. На одной заправке удастся косить траву до 60 минут.
Высота среза регулируется самим пользователем в соответствии с типом газона (всего 7 уровней, от 25 до 75 мм). Получится идеально ровный и низко подстриженный парадный покров или площадка для спортивных игр высотой до 4 см, функциональная лужайка с травой 4-6 см или садово-парковый газон с максимально высокой травой.
Ключевая особенность газонокосилки - наличие электростартера, значительно упрощающего запуск двигателя, и вариатора, позволяющего регулировать скорость движения. Машина самоходная, поэтому с ней справится даже неопытный пользователь - достаточно только направлять ее.
Газонокосилка бензиновая Denzel GLD-520SP-VE, 196 см3,шир 52 см,привод,вариатор,эл.старт,60 л - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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Отзывы о товаре Газонокосилка бензиновая Denzel GLD-520SP-VE, 196 см3,шир 52 см,привод,вариатор,эл.старт,60 л