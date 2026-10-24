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Пылесос вертикальный Jimmy HW9 Black+Silver Cordless Vacuum&Washer с функцией влажной уборки с адаптером модели ZD24W342060EU купить с доставкой в Москве
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Пылесос вертикальный Jimmy HW9 Black+Silver Cordless Vacuum&Washer с функцией влажной уборки с адаптером модели ZD24W342060EU

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Пылесос вертикальный Jimmy HW9 Black+Silver Cordless Vacuum&amp;Washer с функцией влажной уборки с адаптером модели ZD24W342060EU - фото 1
Пылесос вертикальный Jimmy HW9 Black+Silver Cordless Vacuum&amp;Washer с функцией влажной уборки с адаптером модели ZD24W342060EU - фото 2
Пылесос вертикальный Jimmy HW9 Black+Silver Cordless Vacuum&amp;Washer с функцией влажной уборки с адаптером модели ZD24W342060EU - фото 3
Пылесос вертикальный Jimmy HW9 Black+Silver Cordless Vacuum&amp;Washer с функцией влажной уборки с адаптером модели ZD24W342060EU - фото 4
Пылесос вертикальный Jimmy HW9 Black+Silver Cordless Vacuum&amp;Washer с функцией влажной уборки с адаптером модели ZD24W342060EU - фото 5
Пылесос вертикальный Jimmy HW9 Black+Silver Cordless Vacuum&amp;Washer с функцией влажной уборки с адаптером модели ZD24W342060EU - фото 6
Пылесос вертикальный Jimmy HW9 Black+Silver Cordless Vacuum&amp;Washer с функцией влажной уборки с адаптером модели ZD24W342060EU - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вертикальные пылесосы
  • Пылесос вертикальный Jimmy HW9 Black+Silver Cordless Vacuum&amp;Washer с функцией влажной уборки с адаптером модели ZD24W342060EU - фото 1
  • Пылесос вертикальный Jimmy HW9 Black+Silver Cordless Vacuum&amp;Washer с функцией влажной уборки с адаптером модели ZD24W342060EU - фото 2
  • Пылесос вертикальный Jimmy HW9 Black+Silver Cordless Vacuum&amp;Washer с функцией влажной уборки с адаптером модели ZD24W342060EU - фото 3
  • Пылесос вертикальный Jimmy HW9 Black+Silver Cordless Vacuum&amp;Washer с функцией влажной уборки с адаптером модели ZD24W342060EU - фото 4
  • Пылесос вертикальный Jimmy HW9 Black+Silver Cordless Vacuum&amp;Washer с функцией влажной уборки с адаптером модели ZD24W342060EU - фото 5
  • Пылесос вертикальный Jimmy HW9 Black+Silver Cordless Vacuum&amp;Washer с функцией влажной уборки с адаптером модели ZD24W342060EU - фото 6
  • Пылесос вертикальный Jimmy HW9 Black+Silver Cordless Vacuum&amp;Washer с функцией влажной уборки с адаптером модели ZD24W342060EU - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 420 руб. 
Начислим 295 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 652727
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Пылесос вертикальный Jimmy HW9 Black+Silver Cordless Vacuum&Washer с функцией влажной уборки с адаптером модели ZD24W342060EU
18 420 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
JIMMY
Тип товара
Вертикальные пылесосы
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
84х33х21
Вес, кг.
7.7

Описание товара Пылесос вертикальный Jimmy HW9 Black+Silver Cordless Vacuum&Washer с функцией влажной уборки с адаптером модели ZD24W342060EU

Моющий пылесос Jimmy HW9 Pro будет заботиться о чистоте в доме. Он оснащен режимами сухой и влажной уборки. Двигатель из магниевого сплава герметичен и защищен от проникновения воды. Два режима мощности всасывания способны справляться с удалением пыли, крошек, шерсти, волос, пятен и других загрязнений. В автоматическом режиме сила всасывания настраивается в зависимости от загрязненности на основе показателей интеллектуального датчика.

Отзывы о товаре Пылесос вертикальный Jimmy HW9 Black+Silver Cordless Vacuum&Washer с функцией влажной уборки с адаптером модели ZD24W342060EU




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Характеристики
Бренд
JIMMY
Тип товара
Вертикальные пылесосы
Страна производитель
Китай
Описание
Моющий пылесос Jimmy HW9 Pro будет заботиться о чистоте в доме. Он оснащен режимами сухой и влажной уборки. Двигатель из магниевого сплава герметичен и защищен от проникновения воды. Два режима мощности всасывания способны справляться с удалением пыли, крошек, шерсти, волос, пятен и других загрязнений. В автоматическом режиме сила всасывания настраивается в зависимости от загрязненности на основе показателей интеллектуального датчика.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Пылесос вертикальный Jimmy HW9 Black+Silver Cordless Vacuum&Washer с функцией влажной уборки с адаптером модели ZD24W342060EU - по цене 18420 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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