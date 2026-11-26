Пылесос беспроводной, моющий Jimmy HW9 Black+Silver Cordless Vacuum&Washer
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Характеристики
Тип товара
Вертикальные пылесосы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 920 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 652727
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Вертикальные пылесосы
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
84х33х21
Вес, кг.
7.7
Описание товара Пылесос беспроводной, моющий Jimmy HW9 Black+Silver Cordless Vacuum&Washer
Моющий пылесос Jimmy HW9 Pro будет заботиться о чистоте в доме. Он оснащен режимами сухой и влажной уборки. Двигатель из магниевого сплава герметичен и защищен от проникновения воды. Два режима мощности всасывания способны справляться с удалением пыли, крошек, шерсти, волос, пятен и других загрязнений. В автоматическом режиме сила всасывания настраивается в зависимости от загрязненности на основе показателей интеллектуального датчика.
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Моющий пылесос Jimmy HW9 Pro будет заботиться о чистоте в доме. Он оснащен режимами сухой и влажной уборки. Двигатель из магниевого сплава герметичен и защищен от проникновения воды. Два режима мощности всасывания способны справляться с удалением пыли, крошек, шерсти, волос, пятен и других загрязнений. В автоматическом режиме сила всасывания настраивается в зависимости от загрязненности на основе показателей интеллектуального датчика.
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Машинки для удаления катышков, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители, Makita, Deerma, Dreame, StarWind, беспроводные, моющий беспроводной с самоочисткой, для сухой уборки, моющие, моющий с паром, моющий с самоочисткой, моющий Dreame
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Машинки для удаления катышков, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители, Makita, Deerma, Dreame, StarWind, беспроводные, моющий беспроводной с самоочисткой, для сухой уборки, моющие, моющий с паром, моющий с самоочисткой, моющий Dreame
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