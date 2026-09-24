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OST - Cowboy Bebop: The Real Folk Blues Legends (Yoko Kanno) (coloured) (0196588707711) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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OST - Cowboy Bebop: The Real Folk Blues Legends (Yoko Kanno) (coloured) (0196588707711) виниловая пластинка

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OST - Cowboy Bebop: The Real Folk Blues Legends (Yoko Kanno) (coloured) (0196588707711) виниловая пластинка - фото 1
OST - Cowboy Bebop: The Real Folk Blues Legends (Yoko Kanno) (coloured) (0196588707711) виниловая пластинка - фото 2
OST - Cowboy Bebop: The Real Folk Blues Legends (Yoko Kanno) (coloured) (0196588707711) виниловая пластинка - фото 3
OST - Cowboy Bebop: The Real Folk Blues Legends (Yoko Kanno) (coloured) (0196588707711) виниловая пластинка - фото 4
OST - Cowboy Bebop: The Real Folk Blues Legends (Yoko Kanno) (coloured) (0196588707711) виниловая пластинка - фото 5
OST - Cowboy Bebop: The Real Folk Blues Legends (Yoko Kanno) (coloured) (0196588707711) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Cowboy Bebop: the Real Folk Blues Legends
Жанр
Jazz
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • OST - Cowboy Bebop: The Real Folk Blues Legends (Yoko Kanno) (coloured) (0196588707711) виниловая пластинка - фото 1
  • OST - Cowboy Bebop: The Real Folk Blues Legends (Yoko Kanno) (coloured) (0196588707711) виниловая пластинка - фото 2
  • OST - Cowboy Bebop: The Real Folk Blues Legends (Yoko Kanno) (coloured) (0196588707711) виниловая пластинка - фото 3
  • OST - Cowboy Bebop: The Real Folk Blues Legends (Yoko Kanno) (coloured) (0196588707711) виниловая пластинка - фото 4
  • OST - Cowboy Bebop: The Real Folk Blues Legends (Yoko Kanno) (coloured) (0196588707711) виниловая пластинка - фото 5
  • OST - Cowboy Bebop: The Real Folk Blues Legends (Yoko Kanno) (coloured) (0196588707711) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 860 руб. 
Начислим 174 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 652530
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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OST - Cowboy Bebop: The Real Folk Blues Legends (Yoko Kanno) (coloured) (0196588707711) виниловая пластинка
4 860 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Milan Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Milan
Barcode
[0196588707711]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Cowboy Bebop: the Real Folk Blues Legends
Жанр
Jazz
Трек-лист
The Real Folks Blues, Cosmic Dare (Pretty With A Pistol), ELM, Clutch, Call Me Call Me, Is This Real?, Wo Qui Non Coin, Forever Broke, Spy, Time To Know~Be Waltz, Gotta Knock A Little Harder, Fantaisie Sign, The Singing Sea, Hamduche, Blue, Theme From Cowboy Bebop, Cats On Mars, Waltz In High Socks, The Fate Of Three, The Adventures Of Losers, Piano Solo [Live]
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара OST - Cowboy Bebop: The Real Folk Blues Legends (Yoko Kanno) (coloured) (0196588707711) виниловая пластинка

Купить виниловую пластинку Seatbelts / Cowboy Bebop: the Real Folk Blues Legends (Darkblue) (2LP) - это отличная возможность обогатить вашу коллекцию музыкальных шедевров. Cowboy Bebop: the Real Folk Blues Legends - уникальный саундтрек к одноименному аниме, который завоевал сердца поклонников по всему миру. Записанный на двух темных синих виниловых пластинках, этот релиз перенесет вас в мир приключений и страсти, созданный музыкой Seatbelts. Купить виниловую пластинку Seatbelts / Cowboy Bebop: the Real Folk Blues Legends (Darkblue) (2LP) - значит ощутить весь характер винилового звучания. Пережить непередаваемые эмоции и насладиться музыкой, которая заставит вас окунуться в историю Бибопа и его команды. Не упустите возможность приобрести эту замечательную виниловую пластинку Seatbelts / Cowboy Bebop: the Real Folk Blues Legends (Darkblue) (2LP) и погрузиться в мир фантастической атмосферы, которую создала эта знаковая музыка. Купите виниловую пластинку и ощутите всю мощь музыкального искусства Cowboy Bebop.



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре OST - Cowboy Bebop: The Real Folk Blues Legends (Yoko Kanno) (coloured) (0196588707711) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Milan Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Milan
Barcode
[0196588707711]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Cowboy Bebop: the Real Folk Blues Legends
Жанр
Jazz
Трек-лист
The Real Folks Blues, Cosmic Dare (Pretty With A Pistol), ELM, Clutch, Call Me Call Me, Is This Real?, Wo Qui Non Coin, Forever Broke, Spy, Time To Know~Be Waltz, Gotta Knock A Little Harder, Fantaisie Sign, The Singing Sea, Hamduche, Blue, Theme From Cowboy Bebop, Cats On Mars, Waltz In High Socks, The Fate Of Three, The Adventures Of Losers, Piano Solo [Live]
Версия издания
цветной винил
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Описание
Купить виниловую пластинку Seatbelts / Cowboy Bebop: the Real Folk Blues Legends (Darkblue) (2LP) - это отличная возможность обогатить вашу коллекцию музыкальных шедевров. Cowboy Bebop: the Real Folk Blues Legends - уникальный саундтрек к одноименному аниме, который завоевал сердца поклонников по всему миру. Записанный на двух темных синих виниловых пластинках, этот релиз перенесет вас в мир приключений и страсти, созданный музыкой Seatbelts. Купить виниловую пластинку Seatbelts / Cowboy Bebop: the Real Folk Blues Legends (Darkblue) (2LP) - значит ощутить весь характер винилового звучания. Пережить непередаваемые эмоции и насладиться музыкой, которая заставит вас окунуться в историю Бибопа и его команды. Не упустите возможность приобрести эту замечательную виниловую пластинку Seatbelts / Cowboy Bebop: the Real Folk Blues Legends (Darkblue) (2LP) и погрузиться в мир фантастической атмосферы, которую создала эта знаковая музыка. Купите виниловую пластинку и ощутите всю мощь музыкального искусства Cowboy Bebop.


Теги товара: Цветной винил
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Доставка
Отзывы


OST - Cowboy Bebop: The Real Folk Blues Legends (Yoko Kanno) (coloured) (0196588707711) виниловая пластинка – стоимость товара 4860 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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