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OST - Breakfast At Tiffany's (Henry Mancini) (Analogue) (4260019714008) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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OST - Breakfast At Tiffany's (Henry Mancini) (Analogue) (4260019714008) виниловая пластинка

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OST - Breakfast At Tiffany&#039;s (Henry Mancini) (Analogue) (4260019714008) виниловая пластинка - фото 1
OST - Breakfast At Tiffany&#039;s (Henry Mancini) (Analogue) (4260019714008) виниловая пластинка - фото 2
OST - Breakfast At Tiffany&#039;s (Henry Mancini) (Analogue) (4260019714008) виниловая пластинка - фото 3
OST - Breakfast At Tiffany&#039;s (Henry Mancini) (Analogue) (4260019714008) виниловая пластинка - фото 4
OST - Breakfast At Tiffany&#039;s (Henry Mancini) (Analogue) (4260019714008) виниловая пластинка - фото 5
OST - Breakfast At Tiffany&#039;s (Henry Mancini) (Analogue) (4260019714008) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2011
Исполнитель
Henry Mancini
Альбом (сингл)
Breakfast At Tiffanys (Music From The Motion Picture Score)
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • OST - Breakfast At Tiffany&#039;s (Henry Mancini) (Analogue) (4260019714008) виниловая пластинка - фото 1
  • OST - Breakfast At Tiffany&#039;s (Henry Mancini) (Analogue) (4260019714008) виниловая пластинка - фото 2
  • OST - Breakfast At Tiffany&#039;s (Henry Mancini) (Analogue) (4260019714008) виниловая пластинка - фото 3
  • OST - Breakfast At Tiffany&#039;s (Henry Mancini) (Analogue) (4260019714008) виниловая пластинка - фото 4
  • OST - Breakfast At Tiffany&#039;s (Henry Mancini) (Analogue) (4260019714008) виниловая пластинка - фото 5
  • OST - Breakfast At Tiffany&#039;s (Henry Mancini) (Analogue) (4260019714008) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 460 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 652527
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Характеристики

Бренд
Speakers Corner Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Speakers Corner Records
Barcode
[4260019714008]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2011
Исполнитель
Henry Mancini
Альбом (сингл)
Breakfast At Tiffanys (Music From The Motion Picture Score)
Трек-лист
Moon River, Something For Cat, Sallys Tomato, Mr. Yunioshi, The Big Blow Out, Hub Caps And Tail Lights, Breakfast At Tiffanys, Latin Golightly, Holly, Loose Caboose, The Big Heist, Moon River Cha Cha
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара OST - Breakfast At Tiffany's (Henry Mancini) (Analogue) (4260019714008) виниловая пластинка

Купить виниловую пластинку OST / Breakfast At Tiffanys (Henry Mancini) (1LP) - это возможность погрузиться в атмосферу элегантности и разнообразия звуков, которые создал великий композитор Henry Mancini для фильма Завтрак у Тиффани. Альбом Breakfast At Tiffanys представляет собой смесь классической музыки, джаза и поп-музыки, которая стала настоящим символом стиля и элегантности. В каждой композиции можно услышать неподдельную красоту и чарующую мелодику, которая перенесет вас в мир изысканности и романтики. Купить виниловую пластинку OST / Breakfast At Tiffanys (Henry Mancini) (1LP) - значит обладать настоящим произведением искусства, которое пробуждает воспоминания и вызывает волны положительных эмоций. Этот альбом является неотъемлемой частью любой коллекции винила и отличным подарком для истинных ценителей музыки. Не упустите возможность купить виниловую пластинку OST / Breakfast At Tiffanys (Henry Mancini) (1LP) и погрузиться в уникальный звуковой мир, который оживит картины фильма и наполнит вашу жизнь неповторимыми мелодиями.

Отзывы о товаре OST - Breakfast At Tiffany's (Henry Mancini) (Analogue) (4260019714008) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Speakers Corner Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Speakers Corner Records
Barcode
[4260019714008]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2011
Исполнитель
Henry Mancini
Альбом (сингл)
Breakfast At Tiffanys (Music From The Motion Picture Score)
Трек-лист
Moon River, Something For Cat, Sallys Tomato, Mr. Yunioshi, The Big Blow Out, Hub Caps And Tail Lights, Breakfast At Tiffanys, Latin Golightly, Holly, Loose Caboose, The Big Heist, Moon River Cha Cha
ТНВЭД
8523809900
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Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Купить виниловую пластинку OST / Breakfast At Tiffanys (Henry Mancini) (1LP) - это возможность погрузиться в атмосферу элегантности и разнообразия звуков, которые создал великий композитор Henry Mancini для фильма Завтрак у Тиффани. Альбом Breakfast At Tiffanys представляет собой смесь классической музыки, джаза и поп-музыки, которая стала настоящим символом стиля и элегантности. В каждой композиции можно услышать неподдельную красоту и чарующую мелодику, которая перенесет вас в мир изысканности и романтики. Купить виниловую пластинку OST / Breakfast At Tiffanys (Henry Mancini) (1LP) - значит обладать настоящим произведением искусства, которое пробуждает воспоминания и вызывает волны положительных эмоций. Этот альбом является неотъемлемой частью любой коллекции винила и отличным подарком для истинных ценителей музыки. Не упустите возможность купить виниловую пластинку OST / Breakfast At Tiffanys (Henry Mancini) (1LP) и погрузиться в уникальный звуковой мир, который оживит картины фильма и наполнит вашу жизнь неповторимыми мелодиями.
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