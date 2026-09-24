Scotty Wright - Saint Mic (Audiophile One-Step Pressing) (4893850860384) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Scotty Wright
Альбом (сингл)
Saint Mic
Жанр
Smooth jazz
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 760 руб.
В наличии
Код товара: 652522
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Характеристики
Бренд
TIC
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
TIS
Barcode
[4893850860384]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Scotty Wright
Альбом (сингл)
Saint Mic
Жанр
Smooth jazz
Трек-лист
Sound Of Silence - Simon & Garfunkel, Yesterday Once More - The Carpenters, When I Fall In Love - Nat King Cole, Unforgettable - Nat King Cole & Natalie Cole, Love Me Tender - Elvis Presley, Sometimes When We Touch - Dan Hill, Masquerade, Dream A Little Dream - The Mamas and The Papas, Amazing Grace - Judy Collins, Antonios Song - Michael Franks
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Scotty Wright - Saint Mic (Audiophile One-Step Pressing) (4893850860384) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Sound Of Silence - Simon &amp;amp;amp;amp; Garfunkel, Yesterday Once More - The Carpenters, When I Fall In Love - Nat King Cole, Unforgettable - Nat King Cole &amp;amp;amp;amp; Natalie Cole, Love Me Tender - Elvis Presley, Sometimes When We Touch - Dan Hill, Masquerade, Dream A Little Dream - The Mamas and The Papas, Amazing Grace - Judy Collins, Antonios Song - Michael Franks
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Теги товара: Limited Edition
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Бренд
TIC
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
TIS
Barcode
[4893850860384]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Scotty Wright
Альбом (сингл)
Saint Mic
Жанр
Smooth jazz
Трек-лист
Sound Of Silence - Simon & Garfunkel, Yesterday Once More - The Carpenters, When I Fall In Love - Nat King Cole, Unforgettable - Nat King Cole & Natalie Cole, Love Me Tender - Elvis Presley, Sometimes When We Touch - Dan Hill, Masquerade, Dream A Little Dream - The Mamas and The Papas, Amazing Grace - Judy Collins, Antonios Song - Michael Franks
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Sound Of Silence - Simon &amp;amp;amp;amp; Garfunkel, Yesterday Once More - The Carpenters, When I Fall In Love - Nat King Cole, Unforgettable - Nat King Cole &amp;amp;amp;amp; Natalie Cole, Love Me Tender - Elvis Presley, Sometimes When We Touch - Dan Hill, Masquerade, Dream A Little Dream - The Mamas and The Papas, Amazing Grace - Judy Collins, Antonios Song - Michael Franks
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Scotty Wright - Saint Mic (Audiophile One-Step Pressing) (4893850860384) виниловая пластинка - стоимость товара 10760 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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