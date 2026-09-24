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Ion Voicou - Mendelssohn: Concerto In E Minor For Violin & Orchestra/ Bruch: Concerto No.1 In G Minor For Violin & Orchestra (Analogue) (8808678161731) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Ion Voicou - Mendelssohn: Concerto In E Minor For Violin & Orchestra/ Bruch: Concerto No.1 In G Minor For Violin & Orchestra (Analogue) (8808678161731) виниловая пластинка

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Ion Voicou - Mendelssohn: Concerto In E Minor For Violin &amp; Orchestra/ Bruch: Concerto No.1 In G Minor For Violin &amp; Orchestra (Analogue) (8808678161731) виниловая пластинка - фото 1
Ion Voicou - Mendelssohn: Concerto In E Minor For Violin &amp; Orchestra/ Bruch: Concerto No.1 In G Minor For Violin &amp; Orchestra (Analogue) (8808678161731) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Mendelssohn
Альбом (сингл)
Concerto In E Minor For Violin & Orchestra, Op.64 / Concerto No.1 In G Minor For Violin & Orchestra, Op.26
Жанр
Зарубежные композиторы
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Ion Voicou - Mendelssohn: Concerto In E Minor For Violin &amp; Orchestra/ Bruch: Concerto No.1 In G Minor For Violin &amp; Orchestra (Analogue) (8808678161731) виниловая пластинка - фото 1
  • Ion Voicou - Mendelssohn: Concerto In E Minor For Violin &amp; Orchestra/ Bruch: Concerto No.1 In G Minor For Violin &amp; Orchestra (Analogue) (8808678161731) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 680 руб. 
Начислим 198 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 652509
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Загружаем...
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Ion Voicou - Mendelssohn: Concerto In E Minor For Violin & Orchestra/ Bruch: Concerto No.1 In G Minor For Violin & Orchestra (Analogue) (8808678161731) виниловая пластинка
5 680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Analogphonic
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Decca
Barcode
[8808678161731]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Mendelssohn
Альбом (сингл)
Concerto In E Minor For Violin & Orchestra, Op.64 / Concerto No.1 In G Minor For Violin & Orchestra, Op.26
Жанр
Зарубежные композиторы
Трек-лист
Concerto In E Minor For Violin & Orchestra, Op.64, Concerto No.1 In G Minor For Violin & Orchestra, Op.26
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Ion Voicou - Mendelssohn: Concerto In E Minor For Violin & Orchestra/ Bruch: Concerto No.1 In G Minor For Violin & Orchestra (Analogue) (8808678161731) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Concerto In E Minor For Violin &amp;amp;amp;amp;amp; Orchestra, Op.64, Concerto No.1 In G Minor For Violin &amp;amp;amp;amp;amp; Orchestra, Op.26

Отзывы о товаре Ion Voicou - Mendelssohn: Concerto In E Minor For Violin & Orchestra/ Bruch: Concerto No.1 In G Minor For Violin & Orchestra (Analogue) (8808678161731) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Analogphonic
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Decca
Barcode
[8808678161731]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Mendelssohn
Альбом (сингл)
Concerto In E Minor For Violin & Orchestra, Op.64 / Concerto No.1 In G Minor For Violin & Orchestra, Op.26
Жанр
Зарубежные композиторы
Трек-лист
Concerto In E Minor For Violin & Orchestra, Op.64, Concerto No.1 In G Minor For Violin & Orchestra, Op.26
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Concerto In E Minor For Violin &amp;amp;amp;amp;amp; Orchestra, Op.64, Concerto No.1 In G Minor For Violin &amp;amp;amp;amp;amp; Orchestra, Op.26
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Ion Voicou - Mendelssohn: Concerto In E Minor For Violin & Orchestra/ Bruch: Concerto No.1 In G Minor For Violin & Orchestra (Analogue) (8808678161731) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 5680 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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