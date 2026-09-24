Various Artists - Blues Jam At Chess (Analogue) (5060149620083) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2004
Исполнитель
Fleetwood Mac, Otis Spann, Willie Dixon, Shakey Horton*, J.T. Brown, Guitar Buddy*, Honey Boy Edwards*, S.P. Leary
Альбом (сингл)
Blues Jam At Chess
Версия издания
лимитированное
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 860 руб.
В наличии
Код товара: 652498
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Характеристики
Бренд
Pure Pleasure
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Blue Horizon
Barcode
[5060149620083]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2004
Исполнитель
Fleetwood Mac, Otis Spann, Willie Dixon, Shakey Horton*, J.T. Brown, Guitar Buddy*, Honey Boy Edwards*, S.P. Leary
Альбом (сингл)
Blues Jam At Chess
Трек-лист
Watch Out, Ooh Baby, South Indiana - Take 1, South Indiana - Take 2, Last Night, Red Hot Jam, Im Worried, I Held My Baby Last Night, Madison Blues, I Cant Hold Out, I Need Your Love, I Got The Blues, Worlds In A Tangle, Talk With You, Like It This Way, Someday Soon Baby, Hungry Country Girl, Black Jack Blues, Everyday I Have The Blues, Rockin Boogie, Sugar Mama, Homework
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Various Artists - Blues Jam At Chess (Analogue) (5060149620083) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Watch Out, Ooh Baby, South Indiana - Take 1, South Indiana - Take 2, Last Night, Red Hot Jam, Im Worried, I Held My Baby Last Night, Madison Blues, I Cant Hold Out, I Need Your Love, I Got The Blues, Worlds In A Tangle, Talk With You, Like It This Way, Someday Soon Baby, Hungry Country Girl, Black Jack Blues, Everyday I Have The Blues, Rockin Boogie, Sugar Mama, Homework
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
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Бренд
Pure Pleasure
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Blue Horizon
Barcode
[5060149620083]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2004
Исполнитель
Fleetwood Mac, Otis Spann, Willie Dixon, Shakey Horton*, J.T. Brown, Guitar Buddy*, Honey Boy Edwards*, S.P. Leary
Альбом (сингл)
Blues Jam At Chess
Трек-лист
Watch Out, Ooh Baby, South Indiana - Take 1, South Indiana - Take 2, Last Night, Red Hot Jam, Im Worried, I Held My Baby Last Night, Madison Blues, I Cant Hold Out, I Need Your Love, I Got The Blues, Worlds In A Tangle, Talk With You, Like It This Way, Someday Soon Baby, Hungry Country Girl, Black Jack Blues, Everyday I Have The Blues, Rockin Boogie, Sugar Mama, Homework
Версия издания
лимитированное
Развернуть
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Watch Out, Ooh Baby, South Indiana - Take 1, South Indiana - Take 2, Last Night, Red Hot Jam, Im Worried, I Held My Baby Last Night, Madison Blues, I Cant Hold Out, I Need Your Love, I Got The Blues, Worlds In A Tangle, Talk With You, Like It This Way, Someday Soon Baby, Hungry Country Girl, Black Jack Blues, Everyday I Have The Blues, Rockin Boogie, Sugar Mama, Homework
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Various Artists - Blues Jam At Chess (Analogue) (5060149620083) виниловая пластинка - стоимость товара 6860 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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