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Bud Shank - Barefoot Adventure (OST) (Analogue) (0856276002626) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Bud Shank - Barefoot Adventure (OST) (Analogue) (0856276002626) виниловая пластинка

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Bud Shank - Barefoot Adventure (OST) (Analogue) (0856276002626) виниловая пластинка - фото 1
Bud Shank - Barefoot Adventure (OST) (Analogue) (0856276002626) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Bud Shank
Альбом (сингл)
Barefoot Adventure
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Bud Shank - Barefoot Adventure (OST) (Analogue) (0856276002626) виниловая пластинка - фото 1
  • Bud Shank - Barefoot Adventure (OST) (Analogue) (0856276002626) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 930 руб. 
Начислим 268 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 652473
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Bud Shank - Barefoot Adventure (OST) (Analogue) (0856276002626) виниловая пластинка
7 930 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
impex
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Pacific Jazz
Barcode
[0856276002626]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Bud Shank
Альбом (сингл)
Barefoot Adventure
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Barefoot Adventure, Shoeless Beach Meeting, Jungle Cruise, How High The Makaha, Well, Pon My Soul, Ala Moana, Bruce Is Loose, Dance Of The Sea Monsters
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Bud Shank - Barefoot Adventure (OST) (Analogue) (0856276002626) виниловая пластинка

Купить виниловую пластинку Bud Shank / Barefoot Adventure (OST) (1LP) – это отличная возможность погрузиться в захватывающий мир музыки и окунуться в атмосферу островных приключений. Альбом Barefoot Adventure является настоящим воплощением свободы и экзотики, представляющим собой саундтрек к одноименному фильму о тайных островах. Музыка Бада Шэнка переносит слушателя на песчаные пляжи и волнующие приключения, рисуя живописные образы в уме. Купить виниловую пластинку Bud Shank / Barefoot Adventure (OST) (1LP) – это добавить в свою коллекцию уникальное музыкальное сокровище, которое привнесет радость и энергию в вашу жизнь. Звучание винила придаст особый шарм каждой ноте, позволяя полностью погрузиться в музыкальное путешествие. Не упустите возможность купить виниловую пластинку Bud Shank / Barefoot Adventure (OST) (1LP) и насладиться уникальным звучанием этого музыкального шедевра. Этот альбом является настоящим наследием для ценителей джазовой и островной музыки, и его присутствие в вашей коллекции будет напоминать о незабываемых музыкальных путешествиях и приключениях.



Теги товара: Кинематограф

Отзывы о товаре Bud Shank - Barefoot Adventure (OST) (Analogue) (0856276002626) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
impex
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Pacific Jazz
Barcode
[0856276002626]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Bud Shank
Альбом (сингл)
Barefoot Adventure
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Barefoot Adventure, Shoeless Beach Meeting, Jungle Cruise, How High The Makaha, Well, Pon My Soul, Ala Moana, Bruce Is Loose, Dance Of The Sea Monsters
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Купить виниловую пластинку Bud Shank / Barefoot Adventure (OST) (1LP) – это отличная возможность погрузиться в захватывающий мир музыки и окунуться в атмосферу островных приключений. Альбом Barefoot Adventure является настоящим воплощением свободы и экзотики, представляющим собой саундтрек к одноименному фильму о тайных островах. Музыка Бада Шэнка переносит слушателя на песчаные пляжи и волнующие приключения, рисуя живописные образы в уме. Купить виниловую пластинку Bud Shank / Barefoot Adventure (OST) (1LP) – это добавить в свою коллекцию уникальное музыкальное сокровище, которое привнесет радость и энергию в вашу жизнь. Звучание винила придаст особый шарм каждой ноте, позволяя полностью погрузиться в музыкальное путешествие. Не упустите возможность купить виниловую пластинку Bud Shank / Barefoot Adventure (OST) (1LP) и насладиться уникальным звучанием этого музыкального шедевра. Этот альбом является настоящим наследием для ценителей джазовой и островной музыки, и его присутствие в вашей коллекции будет напоминать о незабываемых музыкальных путешествиях и приключениях.


Теги товара: Кинематограф
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Bud Shank - Barefoot Adventure (OST) (Analogue) (0856276002626) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 7930 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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