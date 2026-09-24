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Allen Toussaint - Life, Love And Faith (Analogue) (4260019716118) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Allen Toussaint - Life, Love And Faith (Analogue) (4260019716118) виниловая пластинка

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Allen Toussaint - Life, Love And Faith (Analogue) (4260019716118) виниловая пластинка - фото 1
Allen Toussaint - Life, Love And Faith (Analogue) (4260019716118) виниловая пластинка - фото 2
Allen Toussaint - Life, Love And Faith (Analogue) (4260019716118) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Allen Toussaint
Альбом (сингл)
Life, Love And Faith
Жанр
Funk
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Allen Toussaint - Life, Love And Faith (Analogue) (4260019716118) виниловая пластинка - фото 1
  • Allen Toussaint - Life, Love And Faith (Analogue) (4260019716118) виниловая пластинка - фото 2
  • Allen Toussaint - Life, Love And Faith (Analogue) (4260019716118) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 860 руб. 
Начислим 174 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 652457
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Allen Toussaint - Life, Love And Faith (Analogue) (4260019716118) виниловая пластинка
4 860 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Speakers Corner Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Reprise Records
Barcode
[4260019716118]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Allen Toussaint
Альбом (сингл)
Life, Love And Faith
Жанр
Funk
Трек-лист
Victims Of The Darkness, Am I Expecting Too Much, My Baby Is The Real Thing, Goin Down, She Once Belonged To Me, Out Of The City (Into Country Life), Soul Sister, Fingers And Toes, Ive Got To Convince Myself, On Your Way Down, Gone Too Far, Electricity
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Страна производства
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Allen Toussaint - Life, Love And Faith (Analogue) (4260019716118) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Victims Of The Darkness, Am I Expecting Too Much, My Baby Is The Real Thing, Goin Down, She Once Belonged To Me, Out Of The City (Into Country Life), Soul Sister, Fingers And Toes, Ive Got To Convince Myself, On Your Way Down, Gone Too Far, Electricity

Отзывы о товаре Allen Toussaint - Life, Love And Faith (Analogue) (4260019716118) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Speakers Corner Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Reprise Records
Barcode
[4260019716118]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Allen Toussaint
Альбом (сингл)
Life, Love And Faith
Жанр
Funk
Трек-лист
Victims Of The Darkness, Am I Expecting Too Much, My Baby Is The Real Thing, Goin Down, She Once Belonged To Me, Out Of The City (Into Country Life), Soul Sister, Fingers And Toes, Ive Got To Convince Myself, On Your Way Down, Gone Too Far, Electricity
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Страна производства
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Victims Of The Darkness, Am I Expecting Too Much, My Baby Is The Real Thing, Goin Down, She Once Belonged To Me, Out Of The City (Into Country Life), Soul Sister, Fingers And Toes, Ive Got To Convince Myself, On Your Way Down, Gone Too Far, Electricity
Самовывоз
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Allen Toussaint - Life, Love And Faith (Analogue) (4260019716118) виниловая пластинка - стоимость товара 4860 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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