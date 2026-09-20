Emil Telmanyi - Bach: Three Sonatas And Three Partitas For Unaccompanied Violin (8808678161267) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Emil Telmanyi
Альбом (сингл)
Three Sonatas And Three Partitas For Unaccompanied Violin
Жанр
Зарубежные композиторы
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 800 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 652449
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Характеристики
Бренд
Analogphonic
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Decca
Barcode
[8808678161267]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Emil Telmanyi
Альбом (сингл)
Three Sonatas And Three Partitas For Unaccompanied Violin
Жанр
Зарубежные композиторы
Трек-лист
Sonata No. 1 G Minor BWV 1001, Partita No.1 B Minor BWV 1002, Sonata No. 2 A Minor BWV 1003, Partita No. 2 D Minor BWV 1004, Sonata No. 3 C Major BWV 1005, Partita No. 3 E Major BWV 1006
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Emil Telmanyi - Bach: Three Sonatas And Three Partitas For Unaccompanied Violin (8808678161267) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Sonata No. 1 G Minor BWV 1001, Partita No.1 B Minor BWV 1002, Sonata No. 2 A Minor BWV 1003, Partita No. 2 D Minor BWV 1004, Sonata No. 3 C Major BWV 1005, Partita No. 3 E Major BWV 1006
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Бренд
Analogphonic
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Decca
Barcode
[8808678161267]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Emil Telmanyi
Альбом (сингл)
Three Sonatas And Three Partitas For Unaccompanied Violin
Жанр
Зарубежные композиторы
Трек-лист
Sonata No. 1 G Minor BWV 1001, Partita No.1 B Minor BWV 1002, Sonata No. 2 A Minor BWV 1003, Partita No. 2 D Minor BWV 1004, Sonata No. 3 C Major BWV 1005, Partita No. 3 E Major BWV 1006
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Страна производитель
Великобритания
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Sonata No. 1 G Minor BWV 1001, Partita No.1 B Minor BWV 1002, Sonata No. 2 A Minor BWV 1003, Partita No. 2 D Minor BWV 1004, Sonata No. 3 C Major BWV 1005, Partita No. 3 E Major BWV 1006
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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