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Horace Tapscott - Tapscott + Winds (Analogue) (4260141088671) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Horace Tapscott - Tapscott + Winds (Analogue) (4260141088671) виниловая пластинка

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Horace Tapscott - Tapscott + Winds (Analogue) (4260141088671) виниловая пластинка - фото 1
Horace Tapscott - Tapscott + Winds (Analogue) (4260141088671) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Horace Tapscott
Альбом (сингл)
Tapscott + Winds
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Horace Tapscott - Tapscott + Winds (Analogue) (4260141088671) виниловая пластинка - фото 1
  • Horace Tapscott - Tapscott + Winds (Analogue) (4260141088671) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 980 руб. 
Начислим 178 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 652447
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Horace Tapscott - Tapscott + Winds (Analogue) (4260141088671) виниловая пластинка
4 980 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Modern
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Modern
Barcode
[4260141088671]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Horace Tapscott
Альбом (сингл)
Tapscott + Winds
Жанр
Acid Jazz
Трек-лист
The Golden Pearl, Spellbound
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Horace Tapscott - Tapscott + Winds (Analogue) (4260141088671) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: The Golden Pearl, Spellbound



Теги товара: Джаз

Отзывы о товаре Horace Tapscott - Tapscott + Winds (Analogue) (4260141088671) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Modern
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Modern
Barcode
[4260141088671]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Horace Tapscott
Альбом (сингл)
Tapscott + Winds
Жанр
Acid Jazz
Трек-лист
The Golden Pearl, Spellbound
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: The Golden Pearl, Spellbound


Теги товара: Джаз
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Horace Tapscott - Tapscott + Winds (Analogue) (4260141088671) виниловая пластинка - стоимость товара 4980 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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