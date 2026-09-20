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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Henryk Szeryng
Альбом (сингл)
In Recital: Kreisler/ Wieniawski/ Tartini/ Schumann/ Vitali/ Gluck/ Halffter
Жанр
Классическая музыка
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 040 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 652445
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In Recital: Kreisler/ Wieniawski/ Tartini/ Schumann/ Vitali/ Gluck/ Halffter
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Chaconne In G Minor, The Devil's Trill, Variations On A Theme By Corelli, Melodie, Allegretto (In The Style Of Boccherini), Prophetic Bird, Op. 32, No. 7, Danza De La Gitana, Scherzo-Tarantelle, Op. 16
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
RCA Living Stereo Reissue Series No. 2, Living Stereo
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Henryk Szeryng - In Recital: Kreisler/ Wieniawski/ Tartini/ Schumann/ Vitali/ Gluck/ Halffter (Analogue) (0753088242113) виниловая пластинка
Купить виниловую пластинку Henryk Szeryng / In Recital: Kreisler/ Wieniawski/ Tartini/ Schumann/ Vitali/ Gluck/ Halffter (1LP) - это уникальная возможность погрузиться в мир музыкального великолепия и таланта виртуозного скрипача Генрика Шеринга. Альбом "In Recital: Kreisler/ Wieniawski/ Tartini/ Schumann/ Vitali/ Gluck/ Halffter" представляет собой коллекцию легендарных и захватывающих композиций, которые принесут истинное наслаждение всем поклонникам музыки и скрипкового искусства.
Каждая музыкальная композиция на этой виниловой пластинке дарит слушателям неповторимый опыт искусства исполнения на скрипке. Генрик Шеринг с мастерством передает эмоции и выразительность каждой ноты, погружая слушателей в мир гармонии и виртуозности.
Насладитесь кристально чистым звучанием скрипки и исполнением Генрика Шеринга, искусственно воссозданным на этой виниловой пластинке. Купить виниловую пластинку Henryk Szeryng / In Recital: Kreisler/ Wieniawski/ Tartini/ Schumann/ Vitali/ Gluck/ Halffter (1LP) - это шанс обрести в своей коллекции настоящую музыкальную жемчужину.
In Recital: Kreisler/ Wieniawski/ Tartini/ Schumann/ Vitali/ Gluck/ Halffter
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Chaconne In G Minor, The Devil's Trill, Variations On A Theme By Corelli, Melodie, Allegretto (In The Style Of Boccherini), Prophetic Bird, Op. 32, No. 7, Danza De La Gitana, Scherzo-Tarantelle, Op. 16
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Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
RCA Living Stereo Reissue Series No. 2, Living Stereo
Страна производитель
США
Описание
Купить виниловую пластинку Henryk Szeryng / In Recital: Kreisler/ Wieniawski/ Tartini/ Schumann/ Vitali/ Gluck/ Halffter (1LP) - это уникальная возможность погрузиться в мир музыкального великолепия и таланта виртуозного скрипача Генрика Шеринга. Альбом "In Recital: Kreisler/ Wieniawski/ Tartini/ Schumann/ Vitali/ Gluck/ Halffter" представляет собой коллекцию легендарных и захватывающих композиций, которые принесут истинное наслаждение всем поклонникам музыки и скрипкового искусства.
Каждая музыкальная композиция на этой виниловой пластинке дарит слушателям неповторимый опыт искусства исполнения на скрипке. Генрик Шеринг с мастерством передает эмоции и выразительность каждой ноты, погружая слушателей в мир гармонии и виртуозности.
Насладитесь кристально чистым звучанием скрипки и исполнением Генрика Шеринга, искусственно воссозданным на этой виниловой пластинке. Купить виниловую пластинку Henryk Szeryng / In Recital: Kreisler/ Wieniawski/ Tartini/ Schumann/ Vitali/ Gluck/ Halffter (1LP) - это шанс обрести в своей коллекции настоящую музыкальную жемчужину.
Henryk Szeryng - In Recital: Kreisler/ Wieniawski/ Tartini/ Schumann/ Vitali/ Gluck/ Halffter (Analogue) (0753088242113) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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