Top.Mail.Ru
Rita Streich - Cradle Songs & Folksongs (Analogue) (8808678161212) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Rita Streich - Cradle Songs & Folksongs (Analogue) (8808678161212) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Rita Streich - Cradle Songs &amp; Folksongs (Analogue) (8808678161212) виниловая пластинка - фото 1
Rita Streich - Cradle Songs &amp; Folksongs (Analogue) (8808678161212) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Rita Streich
Альбом (сингл)
Wiegenlieder Und Volkslieder = Cradle Songs & Folksongs
Жанр
Классическая музыка
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Rita Streich - Cradle Songs &amp; Folksongs (Analogue) (8808678161212) виниловая пластинка - фото 1
  • Rita Streich - Cradle Songs &amp; Folksongs (Analogue) (8808678161212) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 040 руб. 
Начислим 210 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 652442
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Rita Streich - Cradle Songs & Folksongs (Analogue) (8808678161212) виниловая пластинка
6 040 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Analogphonic
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Analogphonic
Barcode
[8808678161212]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Rita Streich
Альбом (сингл)
Wiegenlieder Und Volkslieder = Cradle Songs & Folksongs
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Weibt Du, Wieviel Sterne Stehen, O Wie Wohl Ist Mir Am Abend, Wo E Kleins Huttle Steht, All Mein Gedanken, Glockenruf - Der Burgermeister von Wesel, Der Wechsel Der Jahreszeiten, Schlaf Herzenssohnchen, Schalfe, Mein Prinzchen, Schlaf Ein, Sandmannchen, Der Kuckuck, Schwesterlien, Ach Modr, Ick Will En Ding Han, In der Fruah, Abendlied, Ave Maria
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Rita Streich - Cradle Songs & Folksongs (Analogue) (8808678161212) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Weibt Du, Wieviel Sterne Stehen, O Wie Wohl Ist Mir Am Abend, Wo E Kleins Huttle Steht, All Mein Gedanken, Glockenruf - Der Burgermeister von Wesel, Der Wechsel Der Jahreszeiten, Schlaf Herzenssohnchen, Schalfe, Mein Prinzchen, Schlaf Ein, Sandmannchen, Der Kuckuck, Schwesterlien, Ach Modr, Ick Will En Ding Han, In der Fruah, Abendlied, Ave Maria



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Rita Streich - Cradle Songs & Folksongs (Analogue) (8808678161212) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Analogphonic
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Analogphonic
Barcode
[8808678161212]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Rita Streich
Альбом (сингл)
Wiegenlieder Und Volkslieder = Cradle Songs & Folksongs
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Weibt Du, Wieviel Sterne Stehen, O Wie Wohl Ist Mir Am Abend, Wo E Kleins Huttle Steht, All Mein Gedanken, Glockenruf - Der Burgermeister von Wesel, Der Wechsel Der Jahreszeiten, Schlaf Herzenssohnchen, Schalfe, Mein Prinzchen, Schlaf Ein, Sandmannchen, Der Kuckuck, Schwesterlien, Ach Modr, Ick Will En Ding Han, In der Fruah, Abendlied, Ave Maria
Развернуть
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Weibt Du, Wieviel Sterne Stehen, O Wie Wohl Ist Mir Am Abend, Wo E Kleins Huttle Steht, All Mein Gedanken, Glockenruf - Der Burgermeister von Wesel, Der Wechsel Der Jahreszeiten, Schlaf Herzenssohnchen, Schalfe, Mein Prinzchen, Schlaf Ein, Sandmannchen, Der Kuckuck, Schwesterlien, Ach Modr, Ick Will En Ding Han, In der Fruah, Abendlied, Ave Maria


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Rita Streich - Cradle Songs & Folksongs (Analogue) (8808678161212) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 6040 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...