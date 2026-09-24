4260019713704, Rostropovich, Mstislav; Richter, Sviatoslav, Beethoven: Sonatas For Piano & Cello (Analogue) виниловая пластинка

Трек-лист

Adagio Sostenuto - Allegro, Rondo: Allegro Vivace, Andante - Allegro Vivace, Adagio - Tempo DAndante - Allegro Vivace, Allegro Con Brio, Adagio Con Molto Sentimento DAffetto - Allegro - Allegro Fugato, Adagio Sostenuto Ed Espressivo - Allegro Molto Piщ Tosto Presto, Rondo: Allegro, Allegro Ma Non Tanto, Scherzo: Allegro Molto, Adagio Cantabile - Allegro Vivace