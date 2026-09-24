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Max Roach - Moon Faced And Starry Eyed (Verve By Request) (0602455957146) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Max Roach - Moon Faced And Starry Eyed (Verve By Request) (0602455957146) виниловая пластинка

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Max Roach - Moon Faced And Starry Eyed (Verve By Request) (0602455957146) виниловая пластинка - фото 1
Max Roach - Moon Faced And Starry Eyed (Verve By Request) (0602455957146) виниловая пластинка - фото 2
Max Roach - Moon Faced And Starry Eyed (Verve By Request) (0602455957146) виниловая пластинка - фото 3
Max Roach - Moon Faced And Starry Eyed (Verve By Request) (0602455957146) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Max Roach
Альбом (сингл)
Moon Faced And Starry Eyed
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Max Roach - Moon Faced And Starry Eyed (Verve By Request) (0602455957146) виниловая пластинка - фото 1
  • Max Roach - Moon Faced And Starry Eyed (Verve By Request) (0602455957146) виниловая пластинка - фото 2
  • Max Roach - Moon Faced And Starry Eyed (Verve By Request) (0602455957146) виниловая пластинка - фото 3
  • Max Roach - Moon Faced And Starry Eyed (Verve By Request) (0602455957146) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 330 руб. 
Начислим 188 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 652423
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Загружаем...
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Max Roach - Moon Faced And Starry Eyed (Verve By Request) (0602455957146) виниловая пластинка
5 330 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Verve Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Verve
Barcode
[0602455957146]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Max Roach
Альбом (сингл)
Moon Faced And Starry Eyed
Жанр
Acid Jazz
Трек-лист
Youre Mine, You, Come Rain Or Come Shine, Wild Is The Wind, Speak Low, I Concentrate On You, Moon Faced, Starry Eyed, Never Let Me Go, Namely You, Never Leave Me
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Max Roach - Moon Faced And Starry Eyed (Verve By Request) (0602455957146) виниловая пластинка

Купить виниловую пластинку Max Roach / Moon-Faced And Starry-Eyed (1LP) - это прекрасная возможность обогатить свою музыкальную коллекцию уникальным джазовым альбомом. Moon-Faced And Starry-Eyed от Max Roach представлен в формате винила, чтобы вы могли наслаждаться всеми нюансами этой потрясающей записи. Moon-Faced And Starry-Eyed - это полное откровение в мире джазовой музыки. Сочный звук ударных, эмоциональные мелодии и гармонии, проникновенные импровизации - все это делает этот альбом настоящим шедевром и мастерклассом от одного из величайших джазовых драммеров, Max Roach. Купить виниловую пластинку Max Roach / Moon-Faced And Starry-Eyed (1LP) означает окунуться в атмосферу истинного джаза. Вы почувствуете, как каждая нота проникает в вашу душу и заставляет вас погрузиться в мир гармонии и музыкального взаимодействия. Этот альбом будет золотой жилой в вашей коллекции и станет источником вдохновения и наслаждения. Не упустите возможность купить виниловую пластинку Max Roach / Moon-Faced And Starry-Eyed (1LP) и погрузиться в джазовые глубины. Он станет неотъемлемой частью вашей коллекции и позволит вам насладиться аутентичным звучанием и неподдельными эмоциями этого великого джазового альбома.



Теги товара: Джаз

Отзывы о товаре Max Roach - Moon Faced And Starry Eyed (Verve By Request) (0602455957146) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Verve Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Verve
Barcode
[0602455957146]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Max Roach
Альбом (сингл)
Moon Faced And Starry Eyed
Жанр
Acid Jazz
Трек-лист
Youre Mine, You, Come Rain Or Come Shine, Wild Is The Wind, Speak Low, I Concentrate On You, Moon Faced, Starry Eyed, Never Let Me Go, Namely You, Never Leave Me
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Купить виниловую пластинку Max Roach / Moon-Faced And Starry-Eyed (1LP) - это прекрасная возможность обогатить свою музыкальную коллекцию уникальным джазовым альбомом. Moon-Faced And Starry-Eyed от Max Roach представлен в формате винила, чтобы вы могли наслаждаться всеми нюансами этой потрясающей записи. Moon-Faced And Starry-Eyed - это полное откровение в мире джазовой музыки. Сочный звук ударных, эмоциональные мелодии и гармонии, проникновенные импровизации - все это делает этот альбом настоящим шедевром и мастерклассом от одного из величайших джазовых драммеров, Max Roach. Купить виниловую пластинку Max Roach / Moon-Faced And Starry-Eyed (1LP) означает окунуться в атмосферу истинного джаза. Вы почувствуете, как каждая нота проникает в вашу душу и заставляет вас погрузиться в мир гармонии и музыкального взаимодействия. Этот альбом будет золотой жилой в вашей коллекции и станет источником вдохновения и наслаждения. Не упустите возможность купить виниловую пластинку Max Roach / Moon-Faced And Starry-Eyed (1LP) и погрузиться в джазовые глубины. Он станет неотъемлемой частью вашей коллекции и позволит вам насладиться аутентичным звучанием и неподдельными эмоциями этого великого джазового альбома.


Теги товара: Джаз
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Отзывы


Max Roach - Moon Faced And Starry Eyed (Verve By Request) (0602455957146) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 5330 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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