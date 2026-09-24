Enrico Rava & Fred Hersch - The Song Is You (0602445343973) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Enrico Rava & Fred Hersch - The Song Is You (0602445343973) виниловая пластинка
Их сотрудничество было расценено как встреча на высшем уровне двух мастеров джаза. Энрико Рава, трубач из Триеста, и Фред Херш, пианист из Цинцинатти, разделяют глубокую привязанность к традиции и глубокое чувство мелодической изобретательности. В этой записи, с флюгельгорном и фортепиано, сияющими в великолепной акустике студии в Лугано, Рава и Херш исследуют некоторые столь любимые стандарты: « The Song Is You » Джерома Керна, « Mysterioso » Телониуса Монка и « Round Midnight », Жобима. « Retrato em Branco e Preto » и «Я начинаю сентиментально относиться к тебе » Джорджа Бассмана. Они также играют свои собственные мелодии, « Child's Song » Фреда и « The Trial » Энрико и вместе свободно импровизируют. Энрико Рава был художником ECM почти пятьдесят лет. The Song Is You — первая пластинка Фреда Херша на этом лейбле. Альбом был записан в Auditorio Stelio Molo RSI в ноябре 2021 года и спродюсирован Манфредом Эйхером.
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