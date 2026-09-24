Top.Mail.Ru
The Prodigy - Their Law - The Singles 1990-2005 (coloured) (0634904019013) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

The Prodigy - Their Law - The Singles 1990-2005 (coloured) (0634904019013) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
The Prodigy - Their Law - The Singles 1990-2005 (coloured) (0634904019013) виниловая пластинка - фото 1
The Prodigy - Their Law - The Singles 1990-2005 (coloured) (0634904019013) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
The Prodigy
Альбом (сингл)
The Singles 1990-2005
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
серый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The Prodigy - Their Law - The Singles 1990-2005 (coloured) (0634904019013) виниловая пластинка - фото 1
  • The Prodigy - Their Law - The Singles 1990-2005 (coloured) (0634904019013) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 860 руб. 
Начислим 174 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 652412
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
The Prodigy - Their Law - The Singles 1990-2005 (coloured) (0634904019013) виниловая пластинка
4 860 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
XL Recordings
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
XL Recordings
Barcode
[0634904019013]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
The Prodigy
Альбом (сингл)
The Singles 1990-2005
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Firestarter, Their Law, Breathe, Out Of Space, Smack My Bitch Up, Poison, Girls, Voodoo People, Charly, No Good (Start The Dance), Spitfire, Jericho, Everybody In The Place, One Love, Hotride
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
серый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Prodigy - Their Law - The Singles 1990-2005 (coloured) (0634904019013) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Firestarter, Their Law, Breathe, Out Of Space, Smack My Bitch Up, Poison, Girls, Voodoo People, Charly, No Good (Start The Dance), Spitfire, Jericho, Everybody In The Place, One Love, Hotride



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре The Prodigy - Their Law - The Singles 1990-2005 (coloured) (0634904019013) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
XL Recordings
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
XL Recordings
Barcode
[0634904019013]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
The Prodigy
Альбом (сингл)
The Singles 1990-2005
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Firestarter, Their Law, Breathe, Out Of Space, Smack My Bitch Up, Poison, Girls, Voodoo People, Charly, No Good (Start The Dance), Spitfire, Jericho, Everybody In The Place, One Love, Hotride
Развернуть
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
серый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Firestarter, Their Law, Breathe, Out Of Space, Smack My Bitch Up, Poison, Girls, Voodoo People, Charly, No Good (Start The Dance), Spitfire, Jericho, Everybody In The Place, One Love, Hotride


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


The Prodigy - Their Law - The Singles 1990-2005 (coloured) (0634904019013) виниловая пластинка - стоимость товара 4860 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...