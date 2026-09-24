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Elvis Presley - For LP Fans Only (Analogue) (4260019712998) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Elvis Presley - For LP Fans Only (Analogue) (4260019712998) виниловая пластинка

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Elvis Presley - For LP Fans Only (Analogue) (4260019712998) виниловая пластинка - фото 1
Elvis Presley - For LP Fans Only (Analogue) (4260019712998) виниловая пластинка - фото 2
Elvis Presley - For LP Fans Only (Analogue) (4260019712998) виниловая пластинка - фото 3
Elvis Presley - For LP Fans Only (Analogue) (4260019712998) виниловая пластинка - фото 4
Elvis Presley - For LP Fans Only (Analogue) (4260019712998) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2008
Исполнитель
Elvis Presley
Альбом (сингл)
For LP Fans Only
Жанр
Зарубежный блюз-рок, Зарубежный рок-н-ролл и рокабилли
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Elvis Presley - For LP Fans Only (Analogue) (4260019712998) виниловая пластинка - фото 1
  • Elvis Presley - For LP Fans Only (Analogue) (4260019712998) виниловая пластинка - фото 2
  • Elvis Presley - For LP Fans Only (Analogue) (4260019712998) виниловая пластинка - фото 3
  • Elvis Presley - For LP Fans Only (Analogue) (4260019712998) виниловая пластинка - фото 4
  • Elvis Presley - For LP Fans Only (Analogue) (4260019712998) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 620 руб. 
Начислим 166 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 652409
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Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Elvis Presley - For LP Fans Only (Analogue) (4260019712998) виниловая пластинка
4 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Speakers Corner Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Speakers Corner Records
Barcode
[4260019712998]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2008
Исполнитель
Elvis Presley
Альбом (сингл)
For LP Fans Only
Жанр
Зарубежный блюз-рок, Зарубежный рок-н-ролл и рокабилли
Трек-лист
Thats All Right, Lawdy, Miss Clawdy, Mystery Train, Playing For Keeps, Poor Boy, My Baby Left Me, I Was The One, Shake, Rattle And Roll, Im Left, Youre Right, Shes Gone, Youre A Heartbreaker
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Elvis Presley - For LP Fans Only (Analogue) (4260019712998) виниловая пластинка

Купить виниловую пластинку Elvis Presley / For LP Fans Only (1LP) – это шанс получить настоящую музыкальную реликвию и попасть в мир легендарного Короля рок-н-ролла. Альбом For LP Fans Only представляет собой коллекцию ранних записей Элвиса Пресли, которая впервые была выпущена в 1959 году. Здесь вы найдете такие хиты, как Thats All Right, Mystery Train, My Baby Left Me и другие, которые отлично демонстрируют уникальный стиль и энергию этого музыкального икон. Купить виниловую пластинку Elvis Presley / For LP Fans Only (1LP) – это отличная возможность насладиться подлинным звучанием рок-н-ролла и окунуться в эпоху его зарождения. Виниловый формат позволит вам ощутить теплоту и аутентичность звука, которые делают эту запись особенно ценной для фанатов и коллекционеров. Не упустите возможность купить виниловую пластинку Elvis Presley / For LP Fans Only (1LP) и добавить этот музыкальный шедевр в свою коллекцию. Знаменитый голос и харизма Элвиса Пресли никогда не перестанут восхищать и вдохновлять музыкантов и поклонников всего мира.

Отзывы о товаре Elvis Presley - For LP Fans Only (Analogue) (4260019712998) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Speakers Corner Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Speakers Corner Records
Barcode
[4260019712998]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2008
Исполнитель
Elvis Presley
Альбом (сингл)
For LP Fans Only
Жанр
Зарубежный блюз-рок, Зарубежный рок-н-ролл и рокабилли
Трек-лист
Thats All Right, Lawdy, Miss Clawdy, Mystery Train, Playing For Keeps, Poor Boy, My Baby Left Me, I Was The One, Shake, Rattle And Roll, Im Left, Youre Right, Shes Gone, Youre A Heartbreaker
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Купить виниловую пластинку Elvis Presley / For LP Fans Only (1LP) – это шанс получить настоящую музыкальную реликвию и попасть в мир легендарного Короля рок-н-ролла. Альбом For LP Fans Only представляет собой коллекцию ранних записей Элвиса Пресли, которая впервые была выпущена в 1959 году. Здесь вы найдете такие хиты, как Thats All Right, Mystery Train, My Baby Left Me и другие, которые отлично демонстрируют уникальный стиль и энергию этого музыкального икон. Купить виниловую пластинку Elvis Presley / For LP Fans Only (1LP) – это отличная возможность насладиться подлинным звучанием рок-н-ролла и окунуться в эпоху его зарождения. Виниловый формат позволит вам ощутить теплоту и аутентичность звука, которые делают эту запись особенно ценной для фанатов и коллекционеров. Не упустите возможность купить виниловую пластинку Elvis Presley / For LP Fans Only (1LP) и добавить этот музыкальный шедевр в свою коллекцию. Знаменитый голос и харизма Элвиса Пресли никогда не перестанут восхищать и вдохновлять музыкантов и поклонников всего мира.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Elvis Presley - For LP Fans Only (Analogue) (4260019712998) виниловая пластинка - по цене 4620 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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