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Elvis Presley - Elvis Is Back (Analogue) (4260019712578) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Elvis Presley - Elvis Is Back (Analogue) (4260019712578) виниловая пластинка

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Elvis Presley - Elvis Is Back (Analogue) (4260019712578) виниловая пластинка - фото 1
Elvis Presley - Elvis Is Back (Analogue) (4260019712578) виниловая пластинка - фото 2
Elvis Presley - Elvis Is Back (Analogue) (4260019712578) виниловая пластинка - фото 3
Elvis Presley - Elvis Is Back (Analogue) (4260019712578) виниловая пластинка - фото 4
Elvis Presley - Elvis Is Back (Analogue) (4260019712578) виниловая пластинка - фото 5
Elvis Presley - Elvis Is Back (Analogue) (4260019712578) виниловая пластинка - фото 6
Elvis Presley - Elvis Is Back (Analogue) (4260019712578) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2005
Исполнитель
Elvis Presley, The Jordanaires
Альбом (сингл)
Elvis Is Back!
Жанр
Зарубежный блюз-рок, Зарубежный рок-н-ролл и рокабилли
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Elvis Presley - Elvis Is Back (Analogue) (4260019712578) виниловая пластинка - фото 1
  • Elvis Presley - Elvis Is Back (Analogue) (4260019712578) виниловая пластинка - фото 2
  • Elvis Presley - Elvis Is Back (Analogue) (4260019712578) виниловая пластинка - фото 3
  • Elvis Presley - Elvis Is Back (Analogue) (4260019712578) виниловая пластинка - фото 4
  • Elvis Presley - Elvis Is Back (Analogue) (4260019712578) виниловая пластинка - фото 5
  • Elvis Presley - Elvis Is Back (Analogue) (4260019712578) виниловая пластинка - фото 6
  • Elvis Presley - Elvis Is Back (Analogue) (4260019712578) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 460 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 652408
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Характеристики

Бренд
Speakers Corner Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Speakers Corner Records
Barcode
[4260019712578]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2005
Исполнитель
Elvis Presley, The Jordanaires
Альбом (сингл)
Elvis Is Back!
Жанр
Зарубежный блюз-рок, Зарубежный рок-н-ролл и рокабилли
Трек-лист
Make Me Know It, Fever, The Girl Of My Best Friend, I Will Be Home Again, Dirty, Dirty Feeling, Thrill Of Your Love, Soldier Boy, Such A Night, It Feels So Right, The Girl Next Door, Like A Baby, Reconsider Baby
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Elvis Presley - Elvis Is Back (Analogue) (4260019712578) виниловая пластинка

Купить виниловую пластинку Elvis Presley / Elvis Is Back (1LP) – это прекрасный способ погрузиться в энергию и талант легендарного короля рок-н-ролла. Альбом Elvis Is Back был выпущен в 1960 году и стал первым студийным альбомом Элвиса Пресли после его возвращения из армии. Здесь вы найдете смесь различных стилей, включая рок-н-ролл, блюз и кантри, которые отлично демонстрируют музыкальный талант и харизму этого великого артиста. Купить виниловую пластинку Elvis Presley / Elvis Is Back (1LP) позволит вам насладиться классическими треками, такими как Make Me Know It, Fever, Its Now Or Never и многими другими. Захватывающий вокал и живая аранжировка делают этот альбом шедевром ранней работы Элвиса. Не упустите возможность купить виниловую пластинку Elvis Presley / Elvis Is Back (1LP) и попасть в мир непреходящей музыкальной легенды. Этот альбом является неотъемлемой частью коллекции каждого поклонника рок-н-ролла и тех, кто ценит истинное мастерство и наслаждается музыкой.

Отзывы о товаре Elvis Presley - Elvis Is Back (Analogue) (4260019712578) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Speakers Corner Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Speakers Corner Records
Barcode
[4260019712578]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2005
Исполнитель
Elvis Presley, The Jordanaires
Альбом (сингл)
Elvis Is Back!
Жанр
Зарубежный блюз-рок, Зарубежный рок-н-ролл и рокабилли
Трек-лист
Make Me Know It, Fever, The Girl Of My Best Friend, I Will Be Home Again, Dirty, Dirty Feeling, Thrill Of Your Love, Soldier Boy, Such A Night, It Feels So Right, The Girl Next Door, Like A Baby, Reconsider Baby
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Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Купить виниловую пластинку Elvis Presley / Elvis Is Back (1LP) – это прекрасный способ погрузиться в энергию и талант легендарного короля рок-н-ролла. Альбом Elvis Is Back был выпущен в 1960 году и стал первым студийным альбомом Элвиса Пресли после его возвращения из армии. Здесь вы найдете смесь различных стилей, включая рок-н-ролл, блюз и кантри, которые отлично демонстрируют музыкальный талант и харизму этого великого артиста. Купить виниловую пластинку Elvis Presley / Elvis Is Back (1LP) позволит вам насладиться классическими треками, такими как Make Me Know It, Fever, Its Now Or Never и многими другими. Захватывающий вокал и живая аранжировка делают этот альбом шедевром ранней работы Элвиса. Не упустите возможность купить виниловую пластинку Elvis Presley / Elvis Is Back (1LP) и попасть в мир непреходящей музыкальной легенды. Этот альбом является неотъемлемой частью коллекции каждого поклонника рок-н-ролла и тех, кто ценит истинное мастерство и наслаждается музыкой.
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Отзывы


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