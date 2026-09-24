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Chris Potter - The Dreamer Is The Dreamer (0602557414738) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Chris Potter - The Dreamer Is The Dreamer (0602557414738) виниловая пластинка

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Chris Potter - The Dreamer Is The Dreamer (0602557414738) виниловая пластинка - фото 1
Chris Potter - The Dreamer Is The Dreamer (0602557414738) виниловая пластинка - фото 2
Chris Potter - The Dreamer Is The Dreamer (0602557414738) виниловая пластинка - фото 3
Chris Potter - The Dreamer Is The Dreamer (0602557414738) виниловая пластинка - фото 4
Chris Potter - The Dreamer Is The Dreamer (0602557414738) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Chris Potter
Альбом (сингл)
The Dreamer Is The Dreamer
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Chris Potter - The Dreamer Is The Dreamer (0602557414738) виниловая пластинка - фото 1
  • Chris Potter - The Dreamer Is The Dreamer (0602557414738) виниловая пластинка - фото 2
  • Chris Potter - The Dreamer Is The Dreamer (0602557414738) виниловая пластинка - фото 3
  • Chris Potter - The Dreamer Is The Dreamer (0602557414738) виниловая пластинка - фото 4
  • Chris Potter - The Dreamer Is The Dreamer (0602557414738) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 800 руб. 
Начислим 142 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 652406
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Chris Potter - The Dreamer Is The Dreamer (0602557414738) виниловая пластинка
3 800 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ECM
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
ECM
Barcode
[0602557414738]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Chris Potter
Альбом (сингл)
The Dreamer Is The Dreamer
Жанр
Jazz
Трек-лист
Heart In Hand, Ilimba, The Dreamer Is The Dream, Memory And Desire, Yasodhara, Sonic Anomaly
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Chris Potter - The Dreamer Is The Dreamer (0602557414738) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Heart In Hand, Ilimba, The Dreamer Is The Dream, Memory And Desire, Yasodhara, Sonic Anomaly

Отзывы о товаре Chris Potter - The Dreamer Is The Dreamer (0602557414738) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
ECM
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
ECM
Barcode
[0602557414738]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Chris Potter
Альбом (сингл)
The Dreamer Is The Dreamer
Жанр
Jazz
Трек-лист
Heart In Hand, Ilimba, The Dreamer Is The Dream, Memory And Desire, Yasodhara, Sonic Anomaly
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Heart In Hand, Ilimba, The Dreamer Is The Dream, Memory And Desire, Yasodhara, Sonic Anomaly
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Chris Potter - The Dreamer Is The Dreamer (0602557414738) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 3800 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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