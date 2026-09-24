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Postino - L'Ordine Delle Cose Da Dire (5054197840616) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Postino - L'Ordine Delle Cose Da Dire (5054197840616) виниловая пластинка

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Postino - L&#039;Ordine Delle Cose Da Dire (5054197840616) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Postino
Альбом (сингл)
LOrdine Delle Cose Da Dire
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Postino - L&#039;Ordine Delle Cose Da Dire (5054197840616) виниловая пластинка - фото 1
  • Postino - L&#039;Ordine Delle Cose Da Dire (5054197840616) виниловая пластинка - фото 2
  • Postino - L&#039;Ordine Delle Cose Da Dire (5054197840616) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 030 руб. 
Начислим 148 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 652405
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Postino - L'Ordine Delle Cose Da Dire (5054197840616) виниловая пластинка
4 030 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner
Barcode
[5054197840616]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Postino
Альбом (сингл)
LOrdine Delle Cose Da Dire
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Le cose da dire, Persefone, A trentanni, Dimmi perch? iniziare, Atarassia, La deriva, Per non morire, Nel buio
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Postino - L'Ordine Delle Cose Da Dire (5054197840616) виниловая пластинка

Купить виниловую пластинку Postino / Lordine delle cose da dire (1LP) — это возможность погрузиться в музыкальное путешествие вместе с этим ярким и талантливым исполнителем. Альбом Lordine delle cose da dire представлен в формате винила и предлагает настоящее аудио-восприятие для всех ценителей музыки. Postino — это музыкант с уникальным видением мира и неповторимым стилем. Его музыка сочетает в себе эмоциональные мелодии, глубокие тексты и запоминающиеся аранжировки, создавая неповторимую атмосферу и настоящее визуальное и звуковое путешествие. Приобретая виниловую пластинку Postino / Lordine delle cose da dire (1LP), вы добавите в свою коллекцию уникальное произведение музыкального искусства. Не упустите возможность купить эту виниловую пластинку и насладиться звуковыми эмоциями, которые она передает.

Отзывы о товаре Postino - L'Ordine Delle Cose Da Dire (5054197840616) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner
Barcode
[5054197840616]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Postino
Альбом (сингл)
LOrdine Delle Cose Da Dire
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Le cose da dire, Persefone, A trentanni, Dimmi perch? iniziare, Atarassia, La deriva, Per non morire, Nel buio
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Купить виниловую пластинку Postino / Lordine delle cose da dire (1LP) — это возможность погрузиться в музыкальное путешествие вместе с этим ярким и талантливым исполнителем. Альбом Lordine delle cose da dire представлен в формате винила и предлагает настоящее аудио-восприятие для всех ценителей музыки. Postino — это музыкант с уникальным видением мира и неповторимым стилем. Его музыка сочетает в себе эмоциональные мелодии, глубокие тексты и запоминающиеся аранжировки, создавая неповторимую атмосферу и настоящее визуальное и звуковое путешествие. Приобретая виниловую пластинку Postino / Lordine delle cose da dire (1LP), вы добавите в свою коллекцию уникальное произведение музыкального искусства. Не упустите возможность купить эту виниловую пластинку и насладиться звуковыми эмоциями, которые она передает.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Postino - L'Ordine Delle Cose Da Dire (5054197840616) виниловая пластинка - стоимость товара 4030 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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