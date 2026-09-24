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The Piano Choir - Handscapes Vol.2 (Analogue) (5060149623602) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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The Piano Choir - Handscapes Vol.2 (Analogue) (5060149623602) виниловая пластинка

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The Piano Choir - Handscapes Vol.2 (Analogue) (5060149623602) виниловая пластинка - фото 1
The Piano Choir - Handscapes Vol.2 (Analogue) (5060149623602) виниловая пластинка - фото 2
The Piano Choir - Handscapes Vol.2 (Analogue) (5060149623602) виниловая пластинка - фото 3
The Piano Choir - Handscapes Vol.2 (Analogue) (5060149623602) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
The Piano Choir
Альбом (сингл)
Handscapes 2
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The Piano Choir - Handscapes Vol.2 (Analogue) (5060149623602) виниловая пластинка - фото 1
  • The Piano Choir - Handscapes Vol.2 (Analogue) (5060149623602) виниловая пластинка - фото 2
  • The Piano Choir - Handscapes Vol.2 (Analogue) (5060149623602) виниловая пластинка - фото 3
  • The Piano Choir - Handscapes Vol.2 (Analogue) (5060149623602) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 740 руб. 
Начислим 170 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 652400
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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The Piano Choir - Handscapes Vol.2 (Analogue) (5060149623602) виниловая пластинка
4 740 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Pure Pleasure
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Strata-East
Barcode
[5060149623602]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
The Piano Choir
Альбом (сингл)
Handscapes 2
Жанр
Acid Jazz
Трек-лист
Ballad For The Beast From Bali-Bali, The Need To Smile, Barbara Ann, In What Direction Are You Headed, Prayer For Peace
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Piano Choir - Handscapes Vol.2 (Analogue) (5060149623602) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Ballad For The Beast From Bali-Bali, The Need To Smile, Barbara Ann, In What Direction Are You Headed, Prayer For Peace



Теги товара: Джаз

Отзывы о товаре The Piano Choir - Handscapes Vol.2 (Analogue) (5060149623602) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Pure Pleasure
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Strata-East
Barcode
[5060149623602]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
The Piano Choir
Альбом (сингл)
Handscapes 2
Жанр
Acid Jazz
Трек-лист
Ballad For The Beast From Bali-Bali, The Need To Smile, Barbara Ann, In What Direction Are You Headed, Prayer For Peace
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Ballad For The Beast From Bali-Bali, The Need To Smile, Barbara Ann, In What Direction Are You Headed, Prayer For Peace


Теги товара: Джаз
Самовывоз
Доставка
Отзывы


The Piano Choir - Handscapes Vol.2 (Analogue) (5060149623602) виниловая пластинка – стоимость товара 4740 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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