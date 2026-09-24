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Oscar Peterson - Exclusively For My Friends: The Lost Tapes (Analogue) (4260019710642) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Oscar Peterson - Exclusively For My Friends: The Lost Tapes (Analogue) (4260019710642) виниловая пластинка

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Oscar Peterson - Exclusively For My Friends: The Lost Tapes (Analogue) (4260019710642) виниловая пластинка - фото 1
Oscar Peterson - Exclusively For My Friends: The Lost Tapes (Analogue) (4260019710642) виниловая пластинка - фото 2
Oscar Peterson - Exclusively For My Friends: The Lost Tapes (Analogue) (4260019710642) виниловая пластинка - фото 3
Oscar Peterson - Exclusively For My Friends: The Lost Tapes (Analogue) (4260019710642) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1997
Исполнитель
Oscar Peterson
Альбом (сингл)
The Lost Tapes
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Oscar Peterson - Exclusively For My Friends: The Lost Tapes (Analogue) (4260019710642) виниловая пластинка - фото 1
  • Oscar Peterson - Exclusively For My Friends: The Lost Tapes (Analogue) (4260019710642) виниловая пластинка - фото 2
  • Oscar Peterson - Exclusively For My Friends: The Lost Tapes (Analogue) (4260019710642) виниловая пластинка - фото 3
  • Oscar Peterson - Exclusively For My Friends: The Lost Tapes (Analogue) (4260019710642) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 620 руб. 
Начислим 166 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 652396
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Oscar Peterson - Exclusively For My Friends: The Lost Tapes (Analogue) (4260019710642) виниловая пластинка
4 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Speakers Corner Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
MPS Records
Barcode
[4260019710642]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1997
Исполнитель
Oscar Peterson
Альбом (сингл)
The Lost Tapes
Жанр
Jazz
Трек-лист
Gravy Waltz, Squeakys Blues, Lets Fall In Love, Stella By Starlight, Moanin, Put On A Happy Face, I Will Wait For You, Never Say Yes, LImpossible, My Romance
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Oscar Peterson - Exclusively For My Friends: The Lost Tapes (Analogue) (4260019710642) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Gravy Waltz, Squeakys Blues, Lets Fall In Love, Stella By Starlight, Moanin, Put On A Happy Face, I Will Wait For You, Never Say Yes, LImpossible, My Romance

Отзывы о товаре Oscar Peterson - Exclusively For My Friends: The Lost Tapes (Analogue) (4260019710642) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Speakers Corner Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
MPS Records
Barcode
[4260019710642]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1997
Исполнитель
Oscar Peterson
Альбом (сингл)
The Lost Tapes
Жанр
Jazz
Трек-лист
Gravy Waltz, Squeakys Blues, Lets Fall In Love, Stella By Starlight, Moanin, Put On A Happy Face, I Will Wait For You, Never Say Yes, LImpossible, My Romance
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Gravy Waltz, Squeakys Blues, Lets Fall In Love, Stella By Starlight, Moanin, Put On A Happy Face, I Will Wait For You, Never Say Yes, LImpossible, My Romance
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Oscar Peterson - Exclusively For My Friends: The Lost Tapes (Analogue) (4260019710642) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 4620 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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