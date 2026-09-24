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Ann Peebles - Straight From The Heart (Analogue) (4260019714206) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Ann Peebles - Straight From The Heart (Analogue) (4260019714206) виниловая пластинка

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Ann Peebles - Straight From The Heart (Analogue) (4260019714206) виниловая пластинка - фото 1
Ann Peebles - Straight From The Heart (Analogue) (4260019714206) виниловая пластинка - фото 2
Ann Peebles - Straight From The Heart (Analogue) (4260019714206) виниловая пластинка - фото 3
Ann Peebles - Straight From The Heart (Analogue) (4260019714206) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2012
Исполнитель
Ann Peebles
Альбом (сингл)
Straight From The Heart
Жанр
Soul
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Ann Peebles - Straight From The Heart (Analogue) (4260019714206) виниловая пластинка - фото 1
  • Ann Peebles - Straight From The Heart (Analogue) (4260019714206) виниловая пластинка - фото 2
  • Ann Peebles - Straight From The Heart (Analogue) (4260019714206) виниловая пластинка - фото 3
  • Ann Peebles - Straight From The Heart (Analogue) (4260019714206) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 620 руб. 
Начислим 166 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 652395
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Ann Peebles - Straight From The Heart (Analogue) (4260019714206) виниловая пластинка
4 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Speakers Corner Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Hi Records
Barcode
[4260019714206]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2012
Исполнитель
Ann Peebles
Альбом (сингл)
Straight From The Heart
Жанр
Soul
Трек-лист
Slipped, Tripped And Fell In Love, Trouble, Heartaches & Sadness, What You Laid On Me, How Strong Is A Woman, Somebodys On Your Case, I Feel Like Breaking Up Somebodys Home Tonight, Ive Been There Before, I Pity The Fool, 99 Pounds, I Take What I Want
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Ann Peebles - Straight From The Heart (Analogue) (4260019714206) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Slipped, Tripped And Fell In Love, Trouble, Heartaches &amp;amp;amp; Sadness, What You Laid On Me, How Strong Is A Woman, Somebodys On Your Case, I Feel Like Breaking Up Somebodys Home Tonight, Ive Been There Before, I Pity The Fool, 99 Pounds, I Take What I Want



Теги товара: Соул

Отзывы о товаре Ann Peebles - Straight From The Heart (Analogue) (4260019714206) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Speakers Corner Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Hi Records
Barcode
[4260019714206]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2012
Исполнитель
Ann Peebles
Альбом (сингл)
Straight From The Heart
Жанр
Soul
Трек-лист
Slipped, Tripped And Fell In Love, Trouble, Heartaches & Sadness, What You Laid On Me, How Strong Is A Woman, Somebodys On Your Case, I Feel Like Breaking Up Somebodys Home Tonight, Ive Been There Before, I Pity The Fool, 99 Pounds, I Take What I Want
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Slipped, Tripped And Fell In Love, Trouble, Heartaches &amp;amp;amp; Sadness, What You Laid On Me, How Strong Is A Woman, Somebodys On Your Case, I Feel Like Breaking Up Somebodys Home Tonight, Ive Been There Before, I Pity The Fool, 99 Pounds, I Take What I Want


Теги товара: Соул
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ann Peebles - Straight From The Heart (Analogue) (4260019714206) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 4620 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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