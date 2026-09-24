Nils Okland & Sigbjorn Apeland - Glimmer (0602455731753) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Nils Okland & Sigbjorn Apeland - Glimmer (0602455731753) виниловая пластинка
Скрипач Нильс Окланд и клавишник Сигбьёрн Апеланд, музыкальные партнеры на протяжении тридцати лет, уже давно исследуют взаимодействие норвежской традиционной музыки и импровизации. Glimmer, исключительно красивый и трогательный альбом, берет за отправную точку народную музыку региона Хаугаландет в Западной Норвегии. Основу репертуара здесь составляет коллекция произведений местных певцов Апеланда, которые помогли сохранить традиции, наряду с оригинальными композициями. Последние варьируются от произведений, написанных для фильма о Ларсе Хертевиге, великом норвежском художнике-пейзажисте XIX века, до музыки, вдохновленной композитором-модернистом Фартейном Валеном. Повсюду сочетание хардангерской скрипки Окланда и фисгармонии Апеланда удивительно впечатляет.
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