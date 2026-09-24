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David Oistrakh & Lev Oborin - Beethoven: Violin Sonatas Nos. 5 & 9 (Analogue) (4260019710758) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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David Oistrakh & Lev Oborin - Beethoven: Violin Sonatas Nos. 5 & 9 (Analogue) (4260019710758) виниловая пластинка

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David Oistrakh &amp; Lev Oborin - Beethoven: Violin Sonatas Nos. 5 &amp; 9 (Analogue) (4260019710758) виниловая пластинка - фото 1
David Oistrakh &amp; Lev Oborin - Beethoven: Violin Sonatas Nos. 5 &amp; 9 (Analogue) (4260019710758) виниловая пластинка - фото 2
David Oistrakh &amp; Lev Oborin - Beethoven: Violin Sonatas Nos. 5 &amp; 9 (Analogue) (4260019710758) виниловая пластинка - фото 3
David Oistrakh &amp; Lev Oborin - Beethoven: Violin Sonatas Nos. 5 &amp; 9 (Analogue) (4260019710758) виниловая пластинка - фото 4
David Oistrakh &amp; Lev Oborin - Beethoven: Violin Sonatas Nos. 5 &amp; 9 (Analogue) (4260019710758) виниловая пластинка - фото 5
David Oistrakh &amp; Lev Oborin - Beethoven: Violin Sonatas Nos. 5 &amp; 9 (Analogue) (4260019710758) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1998
Исполнитель
David Oistrakh
Альбом (сингл)
Violin Sonatas / No. 9 Op. 47 Kreutzer - No. 5 Op. 24 Spring
Жанр
Зарубежные композиторы
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • David Oistrakh &amp; Lev Oborin - Beethoven: Violin Sonatas Nos. 5 &amp; 9 (Analogue) (4260019710758) виниловая пластинка - фото 1
  • David Oistrakh &amp; Lev Oborin - Beethoven: Violin Sonatas Nos. 5 &amp; 9 (Analogue) (4260019710758) виниловая пластинка - фото 2
  • David Oistrakh &amp; Lev Oborin - Beethoven: Violin Sonatas Nos. 5 &amp; 9 (Analogue) (4260019710758) виниловая пластинка - фото 3
  • David Oistrakh &amp; Lev Oborin - Beethoven: Violin Sonatas Nos. 5 &amp; 9 (Analogue) (4260019710758) виниловая пластинка - фото 4
  • David Oistrakh &amp; Lev Oborin - Beethoven: Violin Sonatas Nos. 5 &amp; 9 (Analogue) (4260019710758) виниловая пластинка - фото 5
  • David Oistrakh &amp; Lev Oborin - Beethoven: Violin Sonatas Nos. 5 &amp; 9 (Analogue) (4260019710758) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 860 руб. 
Начислим 174 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 652391
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David Oistrakh & Lev Oborin - Beethoven: Violin Sonatas Nos. 5 & 9 (Analogue) (4260019710758) виниловая пластинка
4 860 руб.
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Характеристики

Бренд
Speakers Corner Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Speakers Corner Records
Barcode
[4260019710758]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1998
Исполнитель
David Oistrakh
Альбом (сингл)
Violin Sonatas / No. 9 Op. 47 Kreutzer - No. 5 Op. 24 Spring
Жанр
Зарубежные композиторы
Трек-лист
Violinsonate No.9 A Major Op.47 Kreutzer, 1st Mov.: Adagio Sostenuto - Presto, 2nd Mov.: Andante Con Variazioni, 3rd Mov.: Finale (Presto), 1st Mov.: Allegro, 2nd Mov.: Adagio Molto Espressivo, 3rd Mov.: Scherzo (Allegro Molto), 4th Mov.: Rondo (Allegro Ma Non Troppo)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара David Oistrakh & Lev Oborin - Beethoven: Violin Sonatas Nos. 5 & 9 (Analogue) (4260019710758) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Violinsonate No.9 A Major Op.47 Kreutzer, 1st Mov.: Adagio Sostenuto - Presto, 2nd Mov.: Andante Con Variazioni, 3rd Mov.: Finale (Presto), 1st Mov.: Allegro, 2nd Mov.: Adagio Molto Espressivo, 3rd Mov.: Scherzo (Allegro Molto), 4th Mov.: Rondo (Allegro Ma Non Troppo)

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Характеристики
Бренд
Speakers Corner Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Speakers Corner Records
Barcode
[4260019710758]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1998
Исполнитель
David Oistrakh
Альбом (сингл)
Violin Sonatas / No. 9 Op. 47 Kreutzer - No. 5 Op. 24 Spring
Жанр
Зарубежные композиторы
Трек-лист
Violinsonate No.9 A Major Op.47 Kreutzer, 1st Mov.: Adagio Sostenuto - Presto, 2nd Mov.: Andante Con Variazioni, 3rd Mov.: Finale (Presto), 1st Mov.: Allegro, 2nd Mov.: Adagio Molto Espressivo, 3rd Mov.: Scherzo (Allegro Molto), 4th Mov.: Rondo (Allegro Ma Non Troppo)
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Violinsonate No.9 A Major Op.47 Kreutzer, 1st Mov.: Adagio Sostenuto - Presto, 2nd Mov.: Andante Con Variazioni, 3rd Mov.: Finale (Presto), 1st Mov.: Allegro, 2nd Mov.: Adagio Molto Espressivo, 3rd Mov.: Scherzo (Allegro Molto), 4th Mov.: Rondo (Allegro Ma Non Troppo)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


David Oistrakh & Lev Oborin - Beethoven: Violin Sonatas Nos. 5 & 9 (Analogue) (4260019710758) виниловая пластинка - стоимость товара 4860 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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