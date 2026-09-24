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Stevie Nicks - Trouble In Shangri-La (coloured) (0603497826902) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Stevie Nicks - Trouble In Shangri-La (coloured) (0603497826902) виниловая пластинка

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Stevie Nicks - Trouble In Shangri-La (coloured) (0603497826902) виниловая пластинка - фото 1
Stevie Nicks - Trouble In Shangri-La (coloured) (0603497826902) виниловая пластинка - фото 2
Stevie Nicks - Trouble In Shangri-La (coloured) (0603497826902) виниловая пластинка - фото 3
Stevie Nicks - Trouble In Shangri-La (coloured) (0603497826902) виниловая пластинка - фото 4
Stevie Nicks - Trouble In Shangri-La (coloured) (0603497826902) виниловая пластинка - фото 5
Stevie Nicks - Trouble In Shangri-La (coloured) (0603497826902) виниловая пластинка - фото 6
Stevie Nicks - Trouble In Shangri-La (coloured) (0603497826902) виниловая пластинка - фото 7
Stevie Nicks - Trouble In Shangri-La (coloured) (0603497826902) виниловая пластинка - фото 8
Stevie Nicks - Trouble In Shangri-La (coloured) (0603497826902) виниловая пластинка - фото 9
Stevie Nicks - Trouble In Shangri-La (coloured) (0603497826902) виниловая пластинка - фото 10
Stevie Nicks - Trouble In Shangri-La (coloured) (0603497826902) виниловая пластинка - фото 11
Stevie Nicks - Trouble In Shangri-La (coloured) (0603497826902) виниловая пластинка - фото 12
Stevie Nicks - Trouble In Shangri-La (coloured) (0603497826902) виниловая пластинка - фото 13
Stevie Nicks - Trouble In Shangri-La (coloured) (0603497826902) виниловая пластинка - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Stevie Nicks
Альбом (сингл)
Trouble in Shangri-La
Жанр
Зарубежный поп-рок
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Stevie Nicks - Trouble In Shangri-La (coloured) (0603497826902) виниловая пластинка - фото 1
  • Stevie Nicks - Trouble In Shangri-La (coloured) (0603497826902) виниловая пластинка - фото 2
  • Stevie Nicks - Trouble In Shangri-La (coloured) (0603497826902) виниловая пластинка - фото 3
  • Stevie Nicks - Trouble In Shangri-La (coloured) (0603497826902) виниловая пластинка - фото 4
  • Stevie Nicks - Trouble In Shangri-La (coloured) (0603497826902) виниловая пластинка - фото 5
  • Stevie Nicks - Trouble In Shangri-La (coloured) (0603497826902) виниловая пластинка - фото 6
  • Stevie Nicks - Trouble In Shangri-La (coloured) (0603497826902) виниловая пластинка - фото 7
  • Stevie Nicks - Trouble In Shangri-La (coloured) (0603497826902) виниловая пластинка - фото 8
  • Stevie Nicks - Trouble In Shangri-La (coloured) (0603497826902) виниловая пластинка - фото 9
  • Stevie Nicks - Trouble In Shangri-La (coloured) (0603497826902) виниловая пластинка - фото 10
  • Stevie Nicks - Trouble In Shangri-La (coloured) (0603497826902) виниловая пластинка - фото 11
  • Stevie Nicks - Trouble In Shangri-La (coloured) (0603497826902) виниловая пластинка - фото 12
  • Stevie Nicks - Trouble In Shangri-La (coloured) (0603497826902) виниловая пластинка - фото 13
  • Stevie Nicks - Trouble In Shangri-La (coloured) (0603497826902) виниловая пластинка - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 860 руб. 
Начислим 174 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 652386
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Stevie Nicks - Trouble In Shangri-La (coloured) (0603497826902) виниловая пластинка
4 860 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ATLANTIC
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Reprise Records
Barcode
[0603497826902]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Stevie Nicks
Альбом (сингл)
Trouble in Shangri-La
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Trouble in Shangri-La, Candlebright, Sorcerer, Planets of the universe, Every day, Too far from Texas, That made me stronger, Its only love, Love changes, I miss you, Bombay sapphires, Fall from the grace, Love is
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Stevie Nicks - Trouble In Shangri-La (coloured) (0603497826902) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Trouble in Shangri-La, Candlebright, Sorcerer, Planets of the universe, Every day, Too far from Texas, That made me stronger, Its only love, Love changes, I miss you, Bombay sapphires, Fall from the grace, Love is



Теги товара: Поп-музыка

Отзывы о товаре Stevie Nicks - Trouble In Shangri-La (coloured) (0603497826902) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
ATLANTIC
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Reprise Records
Barcode
[0603497826902]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Stevie Nicks
Альбом (сингл)
Trouble in Shangri-La
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Trouble in Shangri-La, Candlebright, Sorcerer, Planets of the universe, Every day, Too far from Texas, That made me stronger, Its only love, Love changes, I miss you, Bombay sapphires, Fall from the grace, Love is
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Trouble in Shangri-La, Candlebright, Sorcerer, Planets of the universe, Every day, Too far from Texas, That made me stronger, Its only love, Love changes, I miss you, Bombay sapphires, Fall from the grace, Love is


Теги товара: Поп-музыка
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Stevie Nicks - Trouble In Shangri-La (coloured) (0603497826902) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 4860 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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