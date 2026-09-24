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Oliver Nelson - Screamin' The Blues (Analogue) (0753088824319) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Oliver Nelson - Screamin' The Blues (Analogue) (0753088824319) виниловая пластинка

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Oliver Nelson - Screamin&#039; The Blues (Analogue) (0753088824319) виниловая пластинка - фото 1
Oliver Nelson - Screamin&#039; The Blues (Analogue) (0753088824319) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Oliver Nelson
Альбом (сингл)
Screamin The Blues
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Oliver Nelson - Screamin&#039; The Blues (Analogue) (0753088824319) виниловая пластинка - фото 1
  • Oliver Nelson - Screamin&#039; The Blues (Analogue) (0753088824319) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 510 руб. 
Начислим 224 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 652383
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Oliver Nelson - Screamin' The Blues (Analogue) (0753088824319) виниловая пластинка
6 510 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Analogue Productions
Barcode
[0753088824319]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Oliver Nelson
Альбом (сингл)
Screamin The Blues
Трек-лист
Screamin The Blues, March On, March On, The Drive, The Meetin, Three Seconds, Alto-Itis
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Oliver Nelson - Screamin' The Blues (Analogue) (0753088824319) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Screamin The Blues, March On, March On, The Drive, The Meetin, Three Seconds, Alto-Itis

Отзывы о товаре Oliver Nelson - Screamin' The Blues (Analogue) (0753088824319) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Analogue Productions
Barcode
[0753088824319]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Oliver Nelson
Альбом (сингл)
Screamin The Blues
Трек-лист
Screamin The Blues, March On, March On, The Drive, The Meetin, Three Seconds, Alto-Itis
ТНВЭД
8523809900
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Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Screamin The Blues, March On, March On, The Drive, The Meetin, Three Seconds, Alto-Itis
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Oliver Nelson - Screamin' The Blues (Analogue) (0753088824319) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 6510 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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