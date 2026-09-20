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Wolfgang Muthspiel & Scott Colley & Brian Blade - Dance Of The Elders (0602455725288) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Wolfgang Muthspiel & Scott Colley & Brian Blade - Dance Of The Elders (0602455725288) виниловая пластинка

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Wolfgang Muthspiel &amp; Scott Colley &amp; Brian Blade - Dance Of The Elders (0602455725288) виниловая пластинка - фото 1
Wolfgang Muthspiel &amp; Scott Colley &amp; Brian Blade - Dance Of The Elders (0602455725288) виниловая пластинка - фото 2
Wolfgang Muthspiel &amp; Scott Colley &amp; Brian Blade - Dance Of The Elders (0602455725288) виниловая пластинка - фото 3
Wolfgang Muthspiel &amp; Scott Colley &amp; Brian Blade - Dance Of The Elders (0602455725288) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Wolfgang Muthspiel, Scott Colley, Brian Blade
Альбом (сингл)
Dance Of The Elders
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Wolfgang Muthspiel &amp; Scott Colley &amp; Brian Blade - Dance Of The Elders (0602455725288) виниловая пластинка - фото 1
  • Wolfgang Muthspiel &amp; Scott Colley &amp; Brian Blade - Dance Of The Elders (0602455725288) виниловая пластинка - фото 2
  • Wolfgang Muthspiel &amp; Scott Colley &amp; Brian Blade - Dance Of The Elders (0602455725288) виниловая пластинка - фото 3
  • Wolfgang Muthspiel &amp; Scott Colley &amp; Brian Blade - Dance Of The Elders (0602455725288) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 650 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 652382
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Характеристики

Бренд
ECM
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
ECM
Barcode
[0602455725288]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Wolfgang Muthspiel, Scott Colley, Brian Blade
Альбом (сингл)
Dance Of The Elders
Жанр
Acid Jazz
Трек-лист
Invocation, Prelude To Bach, Dance Of The Elders, Liebeslied, Folksong, Cantus Bradus, Amelia
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Wolfgang Muthspiel & Scott Colley & Brian Blade - Dance Of The Elders (0602455725288) виниловая пластинка

Вольфганг Мутшпиль и его трио со Скоттом Колли на басу и Брайаном Блейдом на барабанах достигают нового творческого пика на альбоме Dance of the Elders – продолжении группы, получившего высокую оценку Angular Blues, который The Times назвала «тихо впечатляющим альбомом». Здесь успешный шаг Вольфганга продолжается, с его уникальной композиционной подписью, с одной стороны, и особенно яркими перестановками с коллегами по трио, с другой. Сочинение гитариста и подход к джазу во многом вдохновлены фолком, но в равной степени вдохновлены классической музыкой – оба аспекта четко представлены на протяжении всего альбома. Плавающие ударные вставки Брайана и проворный контрапункт Скотта на басу дополняют акустическую и электрическую игру Вольфганга в плавном взаимодействии замысловатых полиритмов и авантюрных гармонических ландшафтов.



Теги товара: Джаз

Отзывы о товаре Wolfgang Muthspiel & Scott Colley & Brian Blade - Dance Of The Elders (0602455725288) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
ECM
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
ECM
Barcode
[0602455725288]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Wolfgang Muthspiel, Scott Colley, Brian Blade
Альбом (сингл)
Dance Of The Elders
Жанр
Acid Jazz
Трек-лист
Invocation, Prelude To Bach, Dance Of The Elders, Liebeslied, Folksong, Cantus Bradus, Amelia
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Вольфганг Мутшпиль и его трио со Скоттом Колли на басу и Брайаном Блейдом на барабанах достигают нового творческого пика на альбоме Dance of the Elders – продолжении группы, получившего высокую оценку Angular Blues, который The Times назвала «тихо впечатляющим альбомом». Здесь успешный шаг Вольфганга продолжается, с его уникальной композиционной подписью, с одной стороны, и особенно яркими перестановками с коллегами по трио, с другой. Сочинение гитариста и подход к джазу во многом вдохновлены фолком, но в равной степени вдохновлены классической музыкой – оба аспекта четко представлены на протяжении всего альбома. Плавающие ударные вставки Брайана и проворный контрапункт Скотта на басу дополняют акустическую и электрическую игру Вольфганга в плавном взаимодействии замысловатых полиритмов и авантюрных гармонических ландшафтов.


Теги товара: Джаз
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