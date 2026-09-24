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The Lyman Woodard Organization - Don’t Stop The Groove (Analogue) (5060149623251) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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The Lyman Woodard Organization - Don’t Stop The Groove (Analogue) (5060149623251) виниловая пластинка

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The Lyman Woodard Organization - Don’t Stop The Groove (Analogue) (5060149623251) виниловая пластинка - фото 1
The Lyman Woodard Organization - Don’t Stop The Groove (Analogue) (5060149623251) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
The Lyman Woodard Organization
Альбом (сингл)
Dont Stop The Groove
Жанр
Funk, Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The Lyman Woodard Organization - Don’t Stop The Groove (Analogue) (5060149623251) виниловая пластинка - фото 1
  • The Lyman Woodard Organization - Don’t Stop The Groove (Analogue) (5060149623251) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 860 руб. 
Начислим 174 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 652341
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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The Lyman Woodard Organization - Don’t Stop The Groove (Analogue) (5060149623251) виниловая пластинка
4 860 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Pure Pleasure
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Corridor Records
Barcode
[5060149623251]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
The Lyman Woodard Organization
Альбом (сингл)
Dont Stop The Groove
Жанр
Funk, Jazz
Трек-лист
Dont Stop The Groove, Disco Tease, Theme In Search Of A Sportspectacular, Down Lowe, Djarum
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Lyman Woodard Organization - Don’t Stop The Groove (Analogue) (5060149623251) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Dont Stop The Groove, Disco Tease, Theme In Search Of A Sportspectacular, Down Lowe, Djarum

Отзывы о товаре The Lyman Woodard Organization - Don’t Stop The Groove (Analogue) (5060149623251) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Pure Pleasure
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Corridor Records
Barcode
[5060149623251]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
The Lyman Woodard Organization
Альбом (сингл)
Dont Stop The Groove
Жанр
Funk, Jazz
Трек-лист
Dont Stop The Groove, Disco Tease, Theme In Search Of A Sportspectacular, Down Lowe, Djarum
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Dont Stop The Groove, Disco Tease, Theme In Search Of A Sportspectacular, Down Lowe, Djarum
Самовывоз
Доставка
Отзывы


The Lyman Woodard Organization - Don’t Stop The Groove (Analogue) (5060149623251) виниловая пластинка - купить по цене 4860 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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