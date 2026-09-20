Top.Mail.Ru
Lil Peep - Live Forever (coloured) (5056167178347) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Lil Peep - Live Forever (coloured) (5056167178347) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Lil Peep - Live Forever (coloured) (5056167178347) виниловая пластинка - фото 1
Lil Peep - Live Forever (coloured) (5056167178347) виниловая пластинка - фото 2
Lil Peep - Live Forever (coloured) (5056167178347) виниловая пластинка - фото 3
Lil Peep - Live Forever (coloured) (5056167178347) виниловая пластинка - фото 4
Lil Peep - Live Forever (coloured) (5056167178347) виниловая пластинка - фото 5
Lil Peep - Live Forever (coloured) (5056167178347) виниловая пластинка - фото 6
Lil Peep - Live Forever (coloured) (5056167178347) виниловая пластинка - фото 7
Lil Peep - Live Forever (coloured) (5056167178347) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
LIL PEEP
Альбом (сингл)
Live Forever
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
серый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Lil Peep - Live Forever (coloured) (5056167178347) виниловая пластинка - фото 1
  • Lil Peep - Live Forever (coloured) (5056167178347) виниловая пластинка - фото 2
  • Lil Peep - Live Forever (coloured) (5056167178347) виниловая пластинка - фото 3
  • Lil Peep - Live Forever (coloured) (5056167178347) виниловая пластинка - фото 4
  • Lil Peep - Live Forever (coloured) (5056167178347) виниловая пластинка - фото 5
  • Lil Peep - Live Forever (coloured) (5056167178347) виниловая пластинка - фото 6
  • Lil Peep - Live Forever (coloured) (5056167178347) виниловая пластинка - фото 7
  • Lil Peep - Live Forever (coloured) (5056167178347) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 600 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 652338
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Vap
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Death Note
Barcode
[5056167178347]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
LIL PEEP
Альбом (сингл)
Live Forever
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Angeldust, Mirror, Mirror, Yunggoth), Rainy Bear), Haunt U, Vibe, Live Forever, Flannel, 39692, Give U the Moon
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
серый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Япония
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Lil Peep - Live Forever (coloured) (5056167178347) виниловая пластинка

Переиздание микстейпа 2015 года американского хип-хоп-исполнителя Lil Peep.



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Lil Peep - Live Forever (coloured) (5056167178347) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Vap
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Death Note
Barcode
[5056167178347]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
LIL PEEP
Альбом (сингл)
Live Forever
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Angeldust, Mirror, Mirror, Yunggoth), Rainy Bear), Haunt U, Vibe, Live Forever, Flannel, 39692, Give U the Moon
Версия издания
цветной винил
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
серый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Япония
Описание
Переиздание микстейпа 2015 года американского хип-хоп-исполнителя Lil Peep.


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Lil Peep - Live Forever (coloured) (5056167178347) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...