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John Lewis - The Wonderful World Of Jazz (Analogue) (5060149622483) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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John Lewis - The Wonderful World Of Jazz (Analogue) (5060149622483) виниловая пластинка

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John Lewis - The Wonderful World Of Jazz (Analogue) (5060149622483) виниловая пластинка - фото 1
John Lewis - The Wonderful World Of Jazz (Analogue) (5060149622483) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
John Lewis
Альбом (сингл)
The Wonderful World Of Jazz
Жанр
Rhythm & Blues
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • John Lewis - The Wonderful World Of Jazz (Analogue) (5060149622483) виниловая пластинка - фото 1
  • John Lewis - The Wonderful World Of Jazz (Analogue) (5060149622483) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 740 руб. 
Начислим 170 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 652336
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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John Lewis - The Wonderful World Of Jazz (Analogue) (5060149622483) виниловая пластинка
4 740 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Pure Pleasure
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Atlantic
Barcode
[5060149622483]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
John Lewis
Альбом (сингл)
The Wonderful World Of Jazz
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Body And Soul, I Should Care, Two Degrees East, Three Degrees West, Afternoon In Paris, I Remember Clifford
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара John Lewis - The Wonderful World Of Jazz (Analogue) (5060149622483) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Body And Soul, I Should Care, Two Degrees East, Three Degrees West, Afternoon In Paris, I Remember Clifford

Отзывы о товаре John Lewis - The Wonderful World Of Jazz (Analogue) (5060149622483) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Pure Pleasure
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Atlantic
Barcode
[5060149622483]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
John Lewis
Альбом (сингл)
The Wonderful World Of Jazz
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Body And Soul, I Should Care, Two Degrees East, Three Degrees West, Afternoon In Paris, I Remember Clifford
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Body And Soul, I Should Care, Two Degrees East, Three Degrees West, Afternoon In Paris, I Remember Clifford
Самовывоз
Доставка
Отзывы


John Lewis - The Wonderful World Of Jazz (Analogue) (5060149622483) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 4740 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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