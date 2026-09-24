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5060149620359, Lee, Peggy, Is That All There Is? (Analogue) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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5060149620359, Lee, Peggy, Is That All There Is? (Analogue) виниловая пластинка

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5060149620359, Виниловая пластинкаLee, Peggy, Is That All There Is? (Analogue) - фото 1
5060149620359, Виниловая пластинкаLee, Peggy, Is That All There Is? (Analogue) - фото 2
5060149620359, Виниловая пластинкаLee, Peggy, Is That All There Is? (Analogue) - фото 3
5060149620359, Виниловая пластинкаLee, Peggy, Is That All There Is? (Analogue) - фото 4
5060149620359, Виниловая пластинкаLee, Peggy, Is That All There Is? (Analogue) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
  • 5060149620359, Виниловая пластинкаLee, Peggy, Is That All There Is? (Analogue) - фото 1
  • 5060149620359, Виниловая пластинкаLee, Peggy, Is That All There Is? (Analogue) - фото 2
  • 5060149620359, Виниловая пластинкаLee, Peggy, Is That All There Is? (Analogue) - фото 3
  • 5060149620359, Виниловая пластинкаLee, Peggy, Is That All There Is? (Analogue) - фото 4
  • 5060149620359, Виниловая пластинкаLee, Peggy, Is That All There Is? (Analogue) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 860 руб. 
Начислим 174 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 652334
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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5060149620359, Lee, Peggy, Is That All There Is? (Analogue) виниловая пластинка
4 860 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Pure Pleasure
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара 5060149620359, Lee, Peggy, Is That All There Is? (Analogue) виниловая пластинка

Купить виниловую пластинку Peggy Lee / Is That All There Isx (1LP) - это возможность погрузиться в уникальный мир звуков и эмоций, представленных в исполнении непревзойденной Пегги Ли. Альбом Is That All There Isx - это настоящая жемчужина джазовой музыки, в которой каждая нота переплетается с глубиной чувств и музыкальной гениальностью Пегги Ли. В этой виниловой пластинке вы найдете изысканные мелодии и по-настоящему волнующий голос Пегги Ли, который дарит слушателю незабываемые моменты и переносит в мир неземных звуков. Купить виниловую пластинку Peggy Lee / Is That All There Isx (1LP) - это шанс добавить в свою коллекцию настоящую музыкальную сокровищницу, которая продолжит радовать вас каждый раз, когда будете наслаждаться звучанием этого замечательного альбома.

Отзывы о товаре 5060149620359, Lee, Peggy, Is That All There Is? (Analogue) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Pure Pleasure
Тип товара
Виниловая пластинка
Описание
Купить виниловую пластинку Peggy Lee / Is That All There Isx (1LP) - это возможность погрузиться в уникальный мир звуков и эмоций, представленных в исполнении непревзойденной Пегги Ли. Альбом Is That All There Isx - это настоящая жемчужина джазовой музыки, в которой каждая нота переплетается с глубиной чувств и музыкальной гениальностью Пегги Ли. В этой виниловой пластинке вы найдете изысканные мелодии и по-настоящему волнующий голос Пегги Ли, который дарит слушателю незабываемые моменты и переносит в мир неземных звуков. Купить виниловую пластинку Peggy Lee / Is That All There Isx (1LP) - это шанс добавить в свою коллекцию настоящую музыкальную сокровищницу, которая продолжит радовать вас каждый раз, когда будете наслаждаться звучанием этого замечательного альбома.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


5060149620359, Lee, Peggy, Is That All There Is? (Analogue) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 4860 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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