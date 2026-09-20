0888072504875, Lateef, Yusef, Eastern Sounds (Original Jazz Classics) виниловая пластинка
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Описание товара 0888072504875, Lateef, Yusef, Eastern Sounds (Original Jazz Classics) виниловая пластинка
Eastern Sounds - это альбом джазового саксофониста и мультиинструменталиста Юсефа Латифа, записанный в 1961 году. В альбоме представлены продолжающиеся исследования Латифа ближневосточной музыки, которые были включены в его версию хард-бопа с квартетом с участием Барри Харриса на фортепиано. Новое переиздание на 180-граммововм виниле в серии Original Jazz Classics. Воплощение Юсефом Латифом в своей музыке азиатских традиций, ладов и инструментов вызвало большую симпатию у джазовой аудитории. Возможно, дело в неистребимой, казалось бы, потребности человека в мистицизме, возможно, в бесконечной притягательности грусти и красоты минорных клавиш. Как бы то ни было, многочисленные записи Латифа конца 1950-х - начала 1960-х годов, отражающие его увлечение Востоком, пользовались немалым спросом. Альбом "Восточные звуки" действительно стал одним из самых продаваемых. Один из самых теплых и доступных солистов в джазе, Латиф освоил не только традиционные язычковые инструменты, но и многие нетрадиционные. Здесь он использует только тенор-саксофон, флейту и гобой, создавая таинственность и экзотику. Это новое издание выходит в рамках переизданной серии Original Jazz Classics. Полностью аналоговый мастеринг с оригинальных лент выполнен Кевином Греем (Kevin Gray) на студии Cohearent Audio. Отпечатано на 180-граммовом виниле в RTI. Одинарный накладной пылезащитный конверт с задней обложкой obi.
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