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4260019715739, Konitz, Lee; Marsh, Warne, Lee Konitz With Warne Marsh (Analogue) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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4260019715739, Konitz, Lee; Marsh, Warne, Lee Konitz With Warne Marsh (Analogue) виниловая пластинка

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4260019715739, Konitz, Lee; Marsh, Warne, Lee Konitz With Warne Marsh (Analogue) виниловая пластинка - фото 1
4260019715739, Konitz, Lee; Marsh, Warne, Lee Konitz With Warne Marsh (Analogue) виниловая пластинка - фото 2
4260019715739, Konitz, Lee; Marsh, Warne, Lee Konitz With Warne Marsh (Analogue) виниловая пластинка - фото 3
4260019715739, Konitz, Lee; Marsh, Warne, Lee Konitz With Warne Marsh (Analogue) виниловая пластинка - фото 4
4260019715739, Konitz, Lee; Marsh, Warne, Lee Konitz With Warne Marsh (Analogue) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Lee Konitz, Warne Marsh
Альбом (сингл)
Lee Konitz With Warne Marsh
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • 4260019715739, Konitz, Lee; Marsh, Warne, Lee Konitz With Warne Marsh (Analogue) виниловая пластинка - фото 1
  • 4260019715739, Konitz, Lee; Marsh, Warne, Lee Konitz With Warne Marsh (Analogue) виниловая пластинка - фото 2
  • 4260019715739, Konitz, Lee; Marsh, Warne, Lee Konitz With Warne Marsh (Analogue) виниловая пластинка - фото 3
  • 4260019715739, Konitz, Lee; Marsh, Warne, Lee Konitz With Warne Marsh (Analogue) виниловая пластинка - фото 4
  • 4260019715739, Konitz, Lee; Marsh, Warne, Lee Konitz With Warne Marsh (Analogue) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 860 руб. 
Начислим 174 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 652327
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4260019715739, Konitz, Lee; Marsh, Warne, Lee Konitz With Warne Marsh (Analogue) виниловая пластинка
4 860 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Speakers Corner Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Speakers Corner Records
Barcode
[4260019715739]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Lee Konitz, Warne Marsh
Альбом (сингл)
Lee Konitz With Warne Marsh
Жанр
Acid Jazz
Трек-лист
Topsy, There Will Never Be Another You, I Cant Get Started, Donna Lee, Two Not One, Dont Squawk, Ronnies Line, Background Music
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара 4260019715739, Konitz, Lee; Marsh, Warne, Lee Konitz With Warne Marsh (Analogue) виниловая пластинка

Купить виниловую пластинку Lee Konitz &amp;amp;amp;amp;amp; Warne Marsh / Lee Konitz With Warne Marsh (1LP) - это уникальная возможность обладать в своей коллекции одним из наиболее влиятельных джазовых альбомов, записанных Ли Конитцем и Уорном Маршем. Альбом Lee Konitz With Warne Marsh представляет собой необычайное сотрудничество двух великих саксофонистов и достигает невероятного музыкального взаимодействия. Конитц и Марш создают магическую атмосферу своими звуками, легко переплетаясь и дополняя друг друга. Купить виниловую пластинку Lee Konitz &amp;amp;amp;amp;amp; Warne Marsh / Lee Konitz With Warne Marsh (1LP) позволит вам погрузиться в атмосферу настоящего джаза. Каждая композиция на этом альбоме восхищает своей гармонией, мелодичностью и виртуозными импровизациями. Исполнение и техника игры обоих саксофонистов являются воплощением глубины и красоты джазового искусства. Не упустите возможность купить виниловую пластинку Lee Konitz &amp;amp;amp;amp;amp; Warne Marsh / Lee Konitz With Warne Marsh (1LP) и насладиться уникальной музыкой, которую предлагают два талантливых и уникальных музыканта. Этот альбом станет настоящим сокровищем для всех ценителей джаза и добавит особый шарм и элегантность в вашу коллекцию.



Теги товара: Джаз

Отзывы о товаре 4260019715739, Konitz, Lee; Marsh, Warne, Lee Konitz With Warne Marsh (Analogue) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Speakers Corner Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Speakers Corner Records
Barcode
[4260019715739]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Lee Konitz, Warne Marsh
Альбом (сингл)
Lee Konitz With Warne Marsh
Жанр
Acid Jazz
Трек-лист
Topsy, There Will Never Be Another You, I Cant Get Started, Donna Lee, Two Not One, Dont Squawk, Ronnies Line, Background Music
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Купить виниловую пластинку Lee Konitz &amp;amp;amp;amp;amp; Warne Marsh / Lee Konitz With Warne Marsh (1LP) - это уникальная возможность обладать в своей коллекции одним из наиболее влиятельных джазовых альбомов, записанных Ли Конитцем и Уорном Маршем. Альбом Lee Konitz With Warne Marsh представляет собой необычайное сотрудничество двух великих саксофонистов и достигает невероятного музыкального взаимодействия. Конитц и Марш создают магическую атмосферу своими звуками, легко переплетаясь и дополняя друг друга. Купить виниловую пластинку Lee Konitz &amp;amp;amp;amp;amp; Warne Marsh / Lee Konitz With Warne Marsh (1LP) позволит вам погрузиться в атмосферу настоящего джаза. Каждая композиция на этом альбоме восхищает своей гармонией, мелодичностью и виртуозными импровизациями. Исполнение и техника игры обоих саксофонистов являются воплощением глубины и красоты джазового искусства. Не упустите возможность купить виниловую пластинку Lee Konitz &amp;amp;amp;amp;amp; Warne Marsh / Lee Konitz With Warne Marsh (1LP) и насладиться уникальной музыкой, которую предлагают два талантливых и уникальных музыканта. Этот альбом станет настоящим сокровищем для всех ценителей джаза и добавит особый шарм и элегантность в вашу коллекцию.


Теги товара: Джаз
Самовывоз
Доставка
Отзывы


4260019715739, Konitz, Lee; Marsh, Warne, Lee Konitz With Warne Marsh (Analogue) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 4860 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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