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Antonio Carlos Jobim - Stone Flower (Analogue) (4260019714800) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Antonio Carlos Jobim - Stone Flower (Analogue) (4260019714800) виниловая пластинка

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Antonio Carlos Jobim - Stone Flower (Analogue) (4260019714800) виниловая пластинка - фото 1
Antonio Carlos Jobim - Stone Flower (Analogue) (4260019714800) виниловая пластинка - фото 2
Antonio Carlos Jobim - Stone Flower (Analogue) (4260019714800) виниловая пластинка - фото 3
Antonio Carlos Jobim - Stone Flower (Analogue) (4260019714800) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Antonio Carlos Jobim
Альбом (сингл)
Stone Flower
Жанр
Этническая музыка. Фолк, Vocal jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Antonio Carlos Jobim - Stone Flower (Analogue) (4260019714800) виниловая пластинка - фото 1
  • Antonio Carlos Jobim - Stone Flower (Analogue) (4260019714800) виниловая пластинка - фото 2
  • Antonio Carlos Jobim - Stone Flower (Analogue) (4260019714800) виниловая пластинка - фото 3
  • Antonio Carlos Jobim - Stone Flower (Analogue) (4260019714800) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 620 руб. 
Начислим 166 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 652310
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Antonio Carlos Jobim - Stone Flower (Analogue) (4260019714800) виниловая пластинка
4 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Speakers Corner Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Лэйбл
Speakers Corner Records
Barcode
[4260019714800]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Antonio Carlos Jobim
Альбом (сингл)
Stone Flower
Жанр
Этническая музыка. Фолк, Vocal jazz
Трек-лист
Brazil, Stone Flower, God and the devil In the Land of the Sun, Sabia, Choro, Andorinha, Amparo, Childrens Games, Tereza My Love
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Antonio Carlos Jobim - Stone Flower (Analogue) (4260019714800) виниловая пластинка

Купить виниловую пластинку Antonio Carlos Jobim / Stone Flower (1LP) - это возможность окунуться в волшебный мир бразильской музыки и насладиться уникальными мелодиями, созданными великим музыкантом Antonio Carlos Jobim. Альбом Stone Flower - это воплощение страсти и таланта Jobim. В каждой композиции можно почувствовать качество исполнения и глубину музыкальной мысли. Этот альбом пронизан слиянием классической бразильской музыки, джаза и латиноамериканских ритмов, создавая уникальный и неповторимый звуковой ландшафт. Купить виниловую пластинку Antonio Carlos Jobim / Stone Flower (1LP) - это приобрести настоящий культурный сокровищницу, которую можно наслаждаться снова и снова. Этот альбом станет великолепным дополнением к вашей коллекции виниловых пластинок и порадует ваши уши великолепной музыкой. Не упустите возможность купить виниловую пластинку Antonio Carlos Jobim / Stone Flower (1LP) и погрузиться в мир прекрасных звуков, который оживит вашу атмосферу и подарит незабываемые музыкальные моменты.

Отзывы о товаре Antonio Carlos Jobim - Stone Flower (Analogue) (4260019714800) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Speakers Corner Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Лэйбл
Speakers Corner Records
Barcode
[4260019714800]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Antonio Carlos Jobim
Альбом (сингл)
Stone Flower
Жанр
Этническая музыка. Фолк, Vocal jazz
Трек-лист
Brazil, Stone Flower, God and the devil In the Land of the Sun, Sabia, Choro, Andorinha, Amparo, Childrens Games, Tereza My Love
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Купить виниловую пластинку Antonio Carlos Jobim / Stone Flower (1LP) - это возможность окунуться в волшебный мир бразильской музыки и насладиться уникальными мелодиями, созданными великим музыкантом Antonio Carlos Jobim. Альбом Stone Flower - это воплощение страсти и таланта Jobim. В каждой композиции можно почувствовать качество исполнения и глубину музыкальной мысли. Этот альбом пронизан слиянием классической бразильской музыки, джаза и латиноамериканских ритмов, создавая уникальный и неповторимый звуковой ландшафт. Купить виниловую пластинку Antonio Carlos Jobim / Stone Flower (1LP) - это приобрести настоящий культурный сокровищницу, которую можно наслаждаться снова и снова. Этот альбом станет великолепным дополнением к вашей коллекции виниловых пластинок и порадует ваши уши великолепной музыкой. Не упустите возможность купить виниловую пластинку Antonio Carlos Jobim / Stone Flower (1LP) и погрузиться в мир прекрасных звуков, который оживит вашу атмосферу и подарит незабываемые музыкальные моменты.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Antonio Carlos Jobim - Stone Flower (Analogue) (4260019714800) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 4620 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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