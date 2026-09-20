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Jethro Tull - The Broadsword And The Beast (5054197534270) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Jethro Tull - The Broadsword And The Beast (5054197534270) виниловая пластинка

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Jethro Tull - The Broadsword And The Beast (5054197534270) виниловая пластинка - фото 1
Jethro Tull - The Broadsword And The Beast (5054197534270) виниловая пластинка - фото 2
Jethro Tull - The Broadsword And The Beast (5054197534270) виниловая пластинка - фото 3
Jethro Tull - The Broadsword And The Beast (5054197534270) виниловая пластинка - фото 4
Jethro Tull - The Broadsword And The Beast (5054197534270) виниловая пластинка - фото 5
Jethro Tull - The Broadsword And The Beast (5054197534270) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Jethro Tull
Альбом (сингл)
The broadsword and the beast
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Jethro Tull - The Broadsword And The Beast (5054197534270) виниловая пластинка - фото 1
  • Jethro Tull - The Broadsword And The Beast (5054197534270) виниловая пластинка - фото 2
  • Jethro Tull - The Broadsword And The Beast (5054197534270) виниловая пластинка - фото 3
  • Jethro Tull - The Broadsword And The Beast (5054197534270) виниловая пластинка - фото 4
  • Jethro Tull - The Broadsword And The Beast (5054197534270) виниловая пластинка - фото 5
  • Jethro Tull - The Broadsword And The Beast (5054197534270) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 630 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 652309
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Характеристики

Бренд
Chrysalis
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[5054197534270]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Jethro Tull
Альбом (сингл)
The broadsword and the beast
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Beastie, Clasp, Fallen On Hard Times, Flying Colours, Slow Marching Band, Broadsword, Pussy Willow, Watching Me Watching You, Seal Driver, Cheerio
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Jethro Tull - The Broadsword And The Beast (5054197534270) виниловая пластинка

The Broadsword And The Beast - переиздание четырнадцатого студийного альбома рок-группы Jethro Tull, вышедшего в 1982 году. Это первая запись с участием клавишника Питера-Джона Веттезе и барабанщика Джеральда Конвея. Продюсером выступил один из основателей и басист английской рок-группы 1960-х годов The Yardbirds - Пол Грэнвилл Сэмвелл-Смит. Издание представлено на черном виниле в стерео ремиксе Cтивена Вилсона. Jethro Tull - британская рок-группа, созданная в 1967 году. Группа была названа в честь английского ученого-агротехника Джетро Талла, который изобрел усовершенствованную модель плуга-сеялки, в конструкции которой использовался принцип работы органа. Jethro Tull играли блюз-рок с элементами британской фолк-музыки, хард-рока и прогрессивного рока. Группа достигла коммерческого успеха уже в 1969 году с выходом второго альбома Stand Up, который занял первую строчку в британских чартах. В течении своей музыкальной карьеры Jethro Tull всегда использовали сложные аранжировки и писали необычные, замысловатые тексты. В общей сложности Jethro Tull записали 21 студийный альбом, 5 из которых получили платиновый статус и 11 - золотой.



Теги товара: Fusion, Progressive Rock

Отзывы о товаре Jethro Tull - The Broadsword And The Beast (5054197534270) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Chrysalis
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[5054197534270]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Jethro Tull
Альбом (сингл)
The broadsword and the beast
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Beastie, Clasp, Fallen On Hard Times, Flying Colours, Slow Marching Band, Broadsword, Pussy Willow, Watching Me Watching You, Seal Driver, Cheerio
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
The Broadsword And The Beast - переиздание четырнадцатого студийного альбома рок-группы Jethro Tull, вышедшего в 1982 году. Это первая запись с участием клавишника Питера-Джона Веттезе и барабанщика Джеральда Конвея. Продюсером выступил один из основателей и басист английской рок-группы 1960-х годов The Yardbirds - Пол Грэнвилл Сэмвелл-Смит. Издание представлено на черном виниле в стерео ремиксе Cтивена Вилсона. Jethro Tull - британская рок-группа, созданная в 1967 году. Группа была названа в честь английского ученого-агротехника Джетро Талла, который изобрел усовершенствованную модель плуга-сеялки, в конструкции которой использовался принцип работы органа. Jethro Tull играли блюз-рок с элементами британской фолк-музыки, хард-рока и прогрессивного рока. Группа достигла коммерческого успеха уже в 1969 году с выходом второго альбома Stand Up, который занял первую строчку в британских чартах. В течении своей музыкальной карьеры Jethro Tull всегда использовали сложные аранжировки и писали необычные, замысловатые тексты. В общей сложности Jethro Tull записали 21 студийный альбом, 5 из которых получили платиновый статус и 11 - золотой.


Теги товара: Fusion, Progressive Rock
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