Jethro Tull - The Broadsword And The Beast (5054197534270) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Jethro Tull - The Broadsword And The Beast (5054197534270) виниловая пластинка
The Broadsword And The Beast - переиздание четырнадцатого студийного альбома рок-группы Jethro Tull, вышедшего в 1982 году. Это первая запись с участием клавишника Питера-Джона Веттезе и барабанщика Джеральда Конвея. Продюсером выступил один из основателей и басист английской рок-группы 1960-х годов The Yardbirds - Пол Грэнвилл Сэмвелл-Смит. Издание представлено на черном виниле в стерео ремиксе Cтивена Вилсона. Jethro Tull - британская рок-группа, созданная в 1967 году. Группа была названа в честь английского ученого-агротехника Джетро Талла, который изобрел усовершенствованную модель плуга-сеялки, в конструкции которой использовался принцип работы органа. Jethro Tull играли блюз-рок с элементами британской фолк-музыки, хард-рока и прогрессивного рока. Группа достигла коммерческого успеха уже в 1969 году с выходом второго альбома Stand Up, который занял первую строчку в британских чартах. В течении своей музыкальной карьеры Jethro Tull всегда использовали сложные аранжировки и писали необычные, замысловатые тексты. В общей сложности Jethro Tull записали 21 студийный альбом, 5 из которых получили платиновый статус и 11 - золотой.
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Теги товара: Fusion, Progressive Rock
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Теги товара: Fusion, Progressive Rock
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